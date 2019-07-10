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Россияне, забудьте про Америку, угроза под боком

  • Николай Травкин
  • 10.07.2019, 18:20
Николай Травкин

А вдруг победит на выборах в Монголии крутыш какой-нибудь с неодолимой тоской по империи Чингисхана?

Меня Америка не беспокоит.

Никогда в нашей истории не было, чтобы мы с Америкой воевали. Мало того, на протяжении бОльшей части нашей истории Америки и вообще не было. Америке на днях всего то 243 года исполнилось. За это время ничего плохого мы Америке не сделали. Даже когда мы победили во 2-й мировой войне, то Америку не пытались включить в состав соцлагеря. Мы с Америкой в той войне союзниками были. Поэтому не за что Америке на нас злобу таить и планы по отмщению строить.

Меня Монголия беспокоит.

Во-первых, она рядом. А кто рядом с нами, те врагами нам, как правило, становятся.

Во-вторых, расстались мы с ними в прошлый раз — в 1480 году — как-то прохладно. Сказали, не будем мы вам больше никакую дань платить, седлайте своих лохматых и скачите отсюдова. Они ускакали, но основание для сохранения некоторой обиды к нам, скажем откровенно, у Монголии есть.

И хотя вели монголы себя последние 539 лет тихо, но из отсталости потихоньку выкарабкались. Темпы роста экономики приличные, а 10 лет назад открыли торжественно статую Чингисхану на коне высотой в 40 метров! То есть, похоже , что с колен начинают подниматься.

А вдруг победит у них на очередных выборах крутыш какой-нибудь с неодолимой тоской по великой Монгольской империи?

И начнется: скрепы, духовность, Золотая Орда, пересмотр итогов Куликовской битвы, «забыли? можем повторить!», задолженность по дани за 500 с лишним лет…

Так что не об Америке надо беспокоится.

Николай Травкин, «Эхо Москвы»


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