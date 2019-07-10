Почему белорусские власти так держатся за парады? 9 10.07.2019, 18:44

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Праздники, что не несут смысловой нагрузки, очень дорого нам обходятся.

Каждую весну в Беларуси начинаются споры о том, нужны стране парады или нет. Несмотря на разбитый асфальт, шум, жалобы минчан на перекрытый город и ДТП с военной техникой, в танки, самолеты, марши и салюты продолжают вкладываться деньги из госбюджета.

Когда самолеты исчезают в летнем закате, а за танками закрываются двери гаражей, споры стихают — до следующего года. А вопрос: почему все-таки белорусские власти так держатся за парады? — остается без ответа. Почему без парадов им никак нельзя? "Еврорадио" задало этот вопрос известным белорусам, и вот что они ответили.

Владимир Мацкевич, философ и методолог:

— Наши власти имеют соответствующее представление о том, что такое народ. Народ - это тот, кому нужны “чарка-шкварка” и зрелища. По-русски это звучит как "хлеба и зрелищ". Если хлеба мало, это компенсируется зрелищем. Ну или там пропорционально: хлеб — зрелища, хлеб — зрелища и так далее. Больше ничего не нужно. Парад — это зрелище. Он всегда привлекает толпу. Такая древняя тоталитарная манера управления страной. Народ, который, разинув рот, смотрит на зрелище, больше не задает никаких вопросов и не способен ни на какие действия. Очевидна прагматика.

Алексей Браточкин, историк, сотрудник Центра европейских исследований:

— Я не знаю, зачем нашим властям парад. Без понятия. Но думаю, что это наследие не только белорусского народа. Когда в XIX веке формировалось национальное государство, это сопровождалось появлением всяких ритуалов, связанных с национализмом, демонстрацией милитаристской мощи. Похоже, традиция дожила до XXI века.

Вообще, во многих странах есть парад. Социолог Алексей Ластовский считает, что значимость 3 июля возрастает по отношению к памяти о 9 мая. Поэтому парад перенесли на 3 июля. Такая попытка придать дополнительный статус этой дате.

Мне лично парады не нужны. Заметьте, еще несколько лет назад парады были более пацифистскими. В этом году сделан акцент на более милитаристской составляющей, на оружии, что уже странно лично для меня. Что это значит? Возможно, власть хочет продемонстрировать наличие армии, какой-то силы, на которую можно опираться.

Николай Статкевич, лидер Белорусского национального конгресса:

— Во-первых, это игрушка для себя. Во-вторых, он [Лукашенко. — прим.] хочет предложить эту игрушку другим — значительной и не самой образованной части белорусского общества. Делает это, чтобы угодить им перед политическими кампаниями, чтобы потом забрать право выбирать на выборах или на референдуме свою судьбу. Чтобы они молчали, он предлагает им такое развлечение. Это абсолютно не уникально. Все режимы в мире похожи.

С другой стороны, у каждого приличного государства должен быть свой национальный праздник — День Независимости. Но День Независимости, который связан с борьбой за независимость, он [Лукашенко. — прим.] не может праздновать, потому что эта дата работала бы на национальную консолидацию, на историко-патриотическое воспитание, чего глава государства боится. Ему не нужна консолидация — не важно, под каким флагом. Даже под флагом победы во Второй мировой войне, как это происходит в России. Поэтому он соединил несоединимое — празднует День Независимости в день освобождения. И это празднование позволяет ему развлечь себя, предложить народу развлечение, но не позволяет консолидироваться вокруг праздника патриотическим силам — ни тем, кто мог бы вредить независимости (сторонники союза Беларуси и России), ни тем, кто бы ее защищал. Ему нужна оптимизированная масса людей, где каждый сам за себя.

К сожалению, праздники, что не несут смысловой нагрузки, которая должна быть, очень дорого нам обходятся. Я не говорю об испорченном танками асфальте, потраченном времени и сожженном бензине. В бедной стране скромно финансируемая армия, а ее заставляют проводить такие шоу. Знаете, нам все это время очень везло, что обходилось без жертв.