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Блогер NEXTA узнал, какая любимая книга у руководства МЧС Беларуси

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  • 10.07.2019, 19:12
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Что заставляют делать спасателей замполиты из МЧС?

Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер NEXTA:

«Кажется, мы знаем, какая у руководства МЧС Беларуси любимая книга: несомненно, это антиутопия "1984" британского писателя Джорджа Оруэлла. Помните в ней момент, как главный герой Уинстон Смит делал утреннюю зарядку перед телекраном, из которого еще и доносились окрики партийного руководства, что он делает ее недостаточно усердно?

Как следует из материалов совещания, #якобы (просто любимое слово пресс-секретаря МЧС Виталия Новицкого) проведенного месяц назад в Могилевском областном управлении, белорусских спасателей отныне будут заставлять делать утреннюю зарядку под видеокамерами и записывать весь процесс. А потом - "выборочно контролировать".

А еще МЧСовских замполитов обязали вычислить сотрудников, которые в прошлые годы получали выигрыши в казино, игорных клубах и на сайтах с азартными развлечениями. Конечно же, не для того, чтобы отобрать деньги. А в целях "борьбы с игроманией"», - написал блогер NEXTA в своем Telegram-канале.


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