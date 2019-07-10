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В Украине машина губернатора Донецкой области попала под обстрел террористов

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  • 10.07.2019, 19:33
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Фото: Павел Кириленко / Facebook

ВСУ усилили активность по обезвреживанию диверсантов.

В Украине новый глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко попал под обстрел около села Гранитное Волновахского района из-за того, что поехал осматривать "пространства вселенной" без согласования с командованием Операции объединенных сил, сообщается на Facebook- странице The Newsroom, которую ведут журналистки Татьяна Николаенко и Оксана Денисова, сообщает "Гордон".

Грузовой автомобиль КрАЗ, в результате обстрела которого один военный погиб и еще один получил ранения, двигался в автоколонне с председателем областной государственной администрации Павлом Кириленко. Об этом сообщают источники "Украинской правды".

Издание отмечает, что в пресс-центре штаба операции объединенных сил не подтвердили и не опровергли эту информацию.

На Facebook-странице The Newsroom, которую ведут журналистки Татьяна Николаенко и Оксана Денисова, сообщается, что автоколонну Кириленко обстреляли после того, как он поехал "двумя машинами осматривать "пространства вселенной" без согласования с командованием ООС.

"По информации от других источников, боевики попали с противотанкового ракетного комплекса не в личный конвой Кириленко, а в КрАЗ с военными ВСУ. Произошло это около села Гранитне. Эти источники также подтверждают одного погибшего, но говорят, что раненых двое. В машине Кириленко – все живы. Лично он - живой, но испуганный. Что и не удивительно", – говорится в сообщении.

Как сообщает unian.net, президент Украины отреагировал на обстрел боевиками. Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку усилить активность Вооруженных сил по обезвреживанию диверсионных групп в связи с обстрелом в Гранитном.


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