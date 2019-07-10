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Нацбанк Беларуси: Единая валюта c Россией возможна как финал интеграции

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  • 10.07.2019, 19:37
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Вопрос обсуждается на уровне центробанков двух стран.

Национальный банк Беларуси (НББ) подтверждает свою позицию относительно возможности создания единой валюты Беларуси и России как финального этапа интеграции, заявил в среду в Минске заместитель председателя правления НББ Сергей Калечиц, сообщает "Интерфакс".

"Мы считаем, и об этом свидетельствует опыт ЕС, что введение единой валюты может быть только логическим, завершающим этапом любой интеграции, когда созданы все необходимые экономические условия, равные возможности для субъектов хозяйствования", - сказал Калечиц, комментируя дискуссию по поводу создания единой валюты в "cоюзном государстве" Беларуси и России.

Он также подчеркнул, что позиция белорусской стороны остается неизменной. "По этому вопросумы свою позицию высказывали неоднократно, и не просто в рамках работы какой-то группы (рабочей по углублению интеграции - прим.), а в целом", - отметил Калечиц.

Зампред НББ также считает, что в основе создания единой валюты должны лежать равные права центробанков в сфере денежно-кредитной политики. "Любая единая валюта должна отвечать интересам всех сторон, для которых она будет действовать и должна основываться на равных правах, возможностях банков в отношении денежно-кредитной политики и самой этой валюты", - сказал Калечиц.

При этом он подтвердил обсуждение вопросов по единой валюте на уровне центробанков двух стран. "Вопросы могут обсуждаться любые, но это не значит, что кто-то завтра введет какую-то единую валюту", - добавил замглавы НББ.


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