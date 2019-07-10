18-летний белорусский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ 1 10.07.2019, 19:40

Алексей Протас будет выступать за «Вашингтон».

Клуб НХЛ «Вашингтон» объявил о подписании контракта новичка с 18-летним белорусским форвардом Алексеем Протасом.

Протас заключил трехлетний договор. Если все это время он проведет в основе «Вашингтона», то будет получать в среднем 716 тысяч долларов в год, сообщает tut.by.

Напомним, что белорусский центрфорвард был выбран «Вашингтоном» в третьем раунде драфта НХЛ под общим 91-м номером.

В прошлом сезоне он стал чемпионом WHL в составе клуба «Принц Альберт». В активе белоруса 62 (23+39) очка в 84 матчах.