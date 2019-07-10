Новополочане добились победы в борьбе за чистый воздух 1 10.07.2019, 20:02

Котел для сжигания нефтяного кокса строить не будут.

Министерство энергетики ответило на петицию новополочан, которые призывали остановить создание котла по сжиганию нефтяного кокса на Новополоцкой ТЭЦ, сообщает "Витебская Весна".

Минэнерго сообщает, что проинформировало Совет Министров Республики Беларусь "о нецелесообразности в существующих условиях дальнейших работ по реализации проекта".

"Учитывая, что Новополоцкий регион является одним из экологически неблагоприятных в стране, потребуется принятие соответствующих проектных решений и дополнительных природоохранных мер, что приведет к существенному удорожанию проекта строительства котлоагрегатов для сжигания нефтяного кокса на Новополоцкой ТЭЦ.

Учитывая изложенное и принимая во внимание выявленное при проведении общественных обсуждений негативное отношение граждан и местной исполнительной власти, Минэнерго информировало Совет Министров Республики Беларусь о нецелесообразности в сложившихся условиях дальнейших работ по реализации проекта по сжиганию нефтяного кокса на Новополоцкой ТЭЦ", - говорится в ответе заместителя Министра энергетики Ольги Прудниковой.

"Отличная новость: Новополоцк отбился от построения котла по сжиганию нефтяного кокса!" - отреагировал на сообщение Минэнерго правозащитник и активист кампании "За чистый воздух Новополоцка" Дмитрий Соловьев.

Напомним, что в 2019 году активисты и экологи собирали подписи под несколькими электронными обращениями в государственные органы, протестуя против проекта сжигания кокса на Новополоцкой ТЭЦ. Под первой петицией "Предотвратить экологическую катастрофу в Новополоцке" подписалось почти 1800 человек. В том числе благодаря такой активности общественные обсуждения отчета об ОВОС этого проекта были приостановлены.

Общие затраты реализации проекта могли составить более 1 млрд. долларов. Экологические же последствия предполагаемого строительства могли быть действительно катастрофическими.