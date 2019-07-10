Финские футболисты не смогли приехать в Витебск из-за «Славянского базара» 1 10.07.2019, 20:08

KuPS из Финляндии был вынужден обратиться с просьбой перенести матч.

11 июля в Витебске должен был состояться первый матч 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги Европы между ФК "Витебск" и финским KuPS. Но через какое-то время после жеребьевки KuPS попросил УЕФА перенести игру в Финляндию, а в Беларуси сыграть ответный матч, так как из-за проведения "Славянского базара" финские футболисты попросту не могут снять в Витебске жилье. Ни одного свободного номера в отелях!

Надо сказать, что в этом году "Витебск" вышел в Еврокубки во второй раз в своей истории. Поэтому новость о том, что он не может сыграть международный матч в родном городе, а ближайшими городами, где можно было бы разместить финских гостей, были Богушевск и Орша, озадачила.

"Они [представители клуба KuPS. — прим.] действительно обратились и просили перенести эти игры. Наша сторона решила пойти им навстречу", — лаконично прокомментировали в пресс-службе белорусского клуба. А представители KuPS подтвердили, что "Славянский базар" действительно стал причиной, по которой они попросили перенести игру.

"Говорить, что перенос состоялся только из-за отсутствие мест для жилья, нельзя, хотя этот фактор и имел большое влияние. Были и другие, внутренние и спортивные причины. Но да, действительно, это была одна из причин".

Таким образом, первая игра между "Витебском" и KuPS состоится в финском Куопио в 19.00 11 июля, а поддержать белорусский клуб на родине можно будет ровно через неделю, 18 июля. Билеты на домашнюю игру "северян" все еще есть в продаже.