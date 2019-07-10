Ветряки против птиц и червяков 2 10.07.2019, 20:22

Что не так с заявлением Путина?

Российский блогер Максим Авербух прокомментировал в "Фейсбуке" заявление Путина о том, что ветряки угрожают птицам и червям.

1. Исследование 2013 года показывает что в год в США от столкновений с ветрогенератором гибнет 5 птиц на 1 ветряк. Совокупно по всем США - это порядка 600 000 птиц.

2. Разработанное и проведенное ведущими орнитологами Европы исследование (поддержаное правительством Великобритании), показало что в море на 100 турбин пришлось лишь 3 столкновения птиц за год. Т.е. в море от турбины гибнет 0,03 птицы в год.

3. Ветроустановки имеют мощнейший фундамент, который гасит вибрацию за пределами радиуса в несколько десятков метров, расстояние между ветряками - несколько сотен метров, грызуны просто переселяются на эти несколько десятков метров.

После 1985 года ветрогенераторы перестали генерировать и инфразвук.

Ветрогенераторы не генерируют электростатического поля, они генерируют электромагнитное, но крайней малой интенсивности.

4. Один современный 10мегаваттный ветряк за 20 лет работы экономит 290 000 тонн угля.

При сгорании одной тонны угля в атмосферу попадает 2,76 тонны СО2.

Таким образом, один современный ветряк сокращает выброс углекислого газа на 800 000 тонн (40 000 тонн в год).

5. Птицы питаются червяками. Если мы остановим работу всех ветряков, то спасем более миллиона птиц, которые за год съедят несколько десятков миллионов червяков.

Которым в случае работающего ветряка - как и грызунам - достаточно отползти на несколько десятков метров в сторону, чтобы перестать ощущать вибрацию.

6. Экстраполируя на США данные европейской статистики, Министерство внутренних дел США (аналог нашего Минприроды) пришло к следующим выводам:

В США ежегодно гибнет птиц от столновений:

до 988 млн с оконными стеклами;

до 340 млн с наземным транспортом;

до 57 млн с линиями электропередач;

до 6,6 млн с телекоммуникационными вышками;

до 0,5 млн с ветряными турбинами,

до 600 млн. птиц ежегодно убивают 76,5 млн американских кошек.

В США 2-ая ветроэнергетика в мире.