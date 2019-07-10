Десять самых крупных госпредприятий, которым грозит банкротство 10.07.2019, 20:34

Закрыться могут градообразующие заводы.

Десятки дел о банкротстве важных, в том градообразующих, компаний находятся сейчас в экономических судах страны. Редакция Office Life выбрала наиболее заметные из них. В расчет брались объемы выручки, известность компании. Во вторую очередь — объемы долгов. В рейтинг вошли только ОАО, потому что их отчетность публична. По большей части юрлиц доступны данные только за 2017 год.