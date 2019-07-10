Десять самых крупных госпредприятий, которым грозит банкротство
- 10.07.2019, 20:34
Закрыться могут градообразующие заводы.
Десятки дел о банкротстве важных, в том градообразующих, компаний находятся сейчас в экономических судах страны. Редакция Office Life выбрала наиболее заметные из них. В расчет брались объемы выручки, известность компании. Во вторую очередь — объемы долгов. В рейтинг вошли только ОАО, потому что их отчетность публична. По большей части юрлиц доступны данные только за 2017 год.
Компания
Объемы выручки, млн руб.
Объем долгов, млн руб.
Год начала дела о банкротстве
Доля государства, %
Могилевский завод «Строммашина»
45,5 (2017)
Более 11+7,7 млн рос. руб., $80 тыс., 10,5 тыс. гривен (2017)
2015
99,7
Климовичский ликеро-водочный завод
39,7 (2018)
Более 64 (2018)
2017
Формально 0%, но предприятие входит в госхолдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»
Управляющая компания холдинга «Забудова»
21,3 (2017)
43,3 (2017)
2015
63,3
Быховский консервно-овощесушильный завод (бренд «Хозяин-Барин»)
15,6 (2018)
6,5 (2018)
2014
100
«Брестское пиво»
14,4 (2017)
Более 12,7 (2017)
2014
89,7
«Ковры Бреста»
12 (2017)
Более 14,5 (2017)
2014
99,9
Кобринская птицефабрика
12 (2017)
6,5 (2017)
2014
99,7
Горынский агрокомбинат (зеленый горошек «Горынь»)
10,7 (за 2017)
Более 8,9 (2017)
2010
84,5
«Сукно»
5,7 (2017)
11,4 (2017)
2017
63,4
«Конфа» (кондитерская фабрика)
5,3 (2017)
4,6 (2017)
2016
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