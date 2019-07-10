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В Италии выпал град размером с апельсин

  • 10.07.2019, 21:03
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Град выпал в регионе Абруццо.

В результате 18 человек оказались в больнице, в том числе беременная женщина с ранениями лица и головы, сообщает «Новое время».

У пострадавших диагностировали ушибы головы и раны, им накладывают швы.

В одной из больниц Пескары водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу.

Также затопило парковочную площадку с двумя десятками авто.

В связи с градом был нанесен серьезный ущерб и самому городу Пескара: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.

От непогоды сейчас страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.


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