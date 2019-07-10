В Италии выпал град размером с апельсин
- 10.07.2019, 21:03
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Град выпал в регионе Абруццо.
В результате 18 человек оказались в больнице, в том числе беременная женщина с ранениями лица и головы, сообщает «Новое время».
У пострадавших диагностировали ушибы головы и раны, им накладывают швы.
В одной из больниц Пескары водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу.
Также затопило парковочную площадку с двумя десятками авто.
В связи с градом был нанесен серьезный ущерб и самому городу Пескара: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.
От непогоды сейчас страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.
😱 mamma mia... #Pescara https://t.co/POXHkK2LVD— AlessandraDeRobertis (@AleDeRobertis) July 10, 2019
Orange sized hail in Pescara #Italy #hail https://t.co/yOmBKYifbI— Yvonne Bray (@PSPilates) July 10, 2019
#La-meteo.it #lameteo #meteo - Meteo Cronaca Diretta Video: NUBIFRAGIO Violentissimo a Pescara, Auto trascinate via dalla Furia dell'Acqua - https://t.co/FQq69x6tsR pic.twitter.com/kjM4I7fzW5— lameteo (@la_meteo_it) July 10, 2019
Granizo en Pescara Italia 😲 https://t.co/nLR6lK1wQ3— ysivoli ❤️ (@ysivoli) July 10, 2019