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БАТЭ в домашнем матче Лиги чемпионов сыграл в ничью с польским «Пястом»

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  • 10.07.2019, 21:54

По ходу матча борисовскому клубу пришлось догонять.

10 июля БАТЭ домашним матчем с "Пястом" cтартовал в очередном розыгрыше Лиги чемпионов, пишет "Прессбол"

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Первый квалификационный раунд. Первый матч

БАТЭ — ПЯСТ — 1:1

БОРИСОВ. "Борисов-Арена". Начало — в 20.00. Цена билета — 4 — 14 рублей.

Судья — Мете Калкаван (Турция).

БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Дубаич (Скавыш, 56), Риос, Филипенко (Симович, 13), Стасевич (к), Волков, Бага, Мукам.

Запасные: Щербицкий, Йонассен, Березкин, Виллюмссон, Милич.

ПЯСТ: Плах, Киркесков, Червиньски, Петровски (к), Хейтели, Пажишек, Дзичек (Соколовски, 61), Феликс, Валенсия, Кончковски, Корун.

Запасные: Шматула, Голубек, Бадиа, Моква, Гук, Акино.

ГОЛЫ: 0:1 — Пажишек (35). 1:1 — Драгун (64).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Бага (15), Филипович (43). Дзичек (55). Червиньски (57).

УДАЛЕНИЯ: Драгун (89).


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