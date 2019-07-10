БАТЭ в домашнем матче Лиги чемпионов сыграл в ничью с польским «Пястом»3
- 10.07.2019, 21:54
По ходу матча борисовскому клубу пришлось догонять.
10 июля БАТЭ домашним матчем с "Пястом" cтартовал в очередном розыгрыше Лиги чемпионов, пишет "Прессбол"
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Первый квалификационный раунд. Первый матч
БАТЭ — ПЯСТ — 1:1
БОРИСОВ. "Борисов-Арена". Начало — в 20.00. Цена билета — 4 — 14 рублей.
Судья — Мете Калкаван (Турция).
БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Дубаич (Скавыш, 56), Риос, Филипенко (Симович, 13), Стасевич (к), Волков, Бага, Мукам.
Запасные: Щербицкий, Йонассен, Березкин, Виллюмссон, Милич.
ПЯСТ: Плах, Киркесков, Червиньски, Петровски (к), Хейтели, Пажишек, Дзичек (Соколовски, 61), Феликс, Валенсия, Кончковски, Корун.
Запасные: Шматула, Голубек, Бадиа, Моква, Гук, Акино.
ГОЛЫ: 0:1 — Пажишек (35). 1:1 — Драгун (64).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Бага (15), Филипович (43). Дзичек (55). Червиньски (57).
УДАЛЕНИЯ: Драгун (89).