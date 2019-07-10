Ученые рассказали, как подхудеть без диет 1 10.07.2019, 22:08

Людям, страдающим от проблем с лишним весом, стоит сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.

Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном на сайте Medicalxpress.

Ученые изучили показатели 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет и пришли к выводу, что состояние мышечной массы играет ключевую роль в похудении и помогает избежать повторного набора веса по окончании диет.

Исследователи отмечают, что более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину. К тому же мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии. Помимо этого, среди важных преимуществ мускулов специалисты отмечают их способность вытягивать глюкозу из крови.

Ученые подчеркивают, что недостаточное развитие мышц обусловлено теми же факторами, которые увеличивают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, укрепление мышечной массы поможет не только снизить вес, но и позаботиться о здоровье.