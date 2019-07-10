закрыть
10 июля 2019, среда, 22:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые рассказали, как подхудеть без диет

1
  • 10.07.2019, 22:08

Людям, страдающим от проблем с лишним весом, стоит сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.

Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном на сайте Medicalxpress.

Ученые изучили показатели 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет и пришли к выводу, что состояние мышечной массы играет ключевую роль в похудении и помогает избежать повторного набора веса по окончании диет.

Исследователи отмечают, что более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину. К тому же мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии. Помимо этого, среди важных преимуществ мускулов специалисты отмечают их способность вытягивать глюкозу из крови.

Ученые подчеркивают, что недостаточное развитие мышц обусловлено теми же факторами, которые увеличивают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, укрепление мышечной массы поможет не только снизить вес, но и позаботиться о здоровье.


популярное за неделю

Мнение

«Праздник» требовал жертв
«Праздник» требовал жертв Валерий Карбалевич
Братский враг
Братский враг Дмитрий Растаев
От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович