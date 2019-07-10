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The Times: Россия скрывает реальный уровень роста цен

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  • 10.07.2019, 22:14

Эксперты заметили, что рост цен не совпадает с официальным уровнем инфляции.

"Россию обвиняют в том, что она пытается скрыть рост цен после того, как стало известно, что стоимость некоторых основных продуктов питания растет намного быстрее, чем официальный уровень инфляции", - передает The Times, (перевод - inopressa.ru).

"По данным правительства, текущий уровень инфляции составляет 4,7%, однако в докладе, опубликованном Росстатом, государственным статистическим агентством, говорится, что с начала года цена на капусту росла в в 17 раз быстрее, чем эти цифры. Стоимость пшена, зерновой культуры, которая является одним из основных продуктов питания в России, росла с той же скоростью. Цены на яйца, лук и сахар увеличились примерно в 6 раз по сравнению с официальным уровнем инфляции. По данным Росстата, цены на бензин и дизельное топливо выросли вдвое", - сообщается в статье.

"Московский комсомолец", таблоид, который обычно поддерживает Кремль, обвинил власти в лжи по вопросу инфляции. "Нам вешают лапшу на уши", - заявило издание. "Как будто бы эти продукты прилетели к нам с другзой планеты или из другого времени..."

Газета отмечает, что "британская "инфляционная корзина", набор товаров и услуг, используемых для контроля стоимости жизни, содержит около 700 наименований, включая травяной чай, электрические зубные щетки и умные динамики, а также основные продукты питания. Для сравнения, в российской корзине всего 156 товаров - от хлеба до одежды и трат на проезд. Отдельного упоминания о капусте нет - она попадает в раздел "овощи".

"(...) Реальные доходы населения падают четвертый год подряд, так как экономика России трещит под давлением западных санкций и более низких цен на нефть, которая составляет главный продукт ее экспорта, - пишет The Times. (...) - Президент Путин обещал обсудить проблему растущей бедности в прошлом месяце на своей ежегодной сессии вопросов и ответов с гражданами. Согласно государственной статистике, 13 процентов населения России - около 20 млн человек - живут за чертой бедности, определяемой как доход в 11 280 рублей (140 фунтов) в месяц (...)".

"Растущие экономические трудности привели к тому, что общественное доверие к Путину снизилось до минимума с тех пор, как он пришел к власти в 2000 году, упав более чем на 30 процентных пунктов с 2015 года до всего 33,4% в январе, согласно опросу общественного мнения, проведенному ВЦИОМ, государственному социологическому центру. (...)", - говорится в статье.


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