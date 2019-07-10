Бобруйская пенсионерка пришла в Администрацию Лукашенко с плакатом 1 10.07.2019, 22:17

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Она требовала, чтобы правитель ее принял.

Тема обращения граждан — одна из самых популярных в арсенале главы Администрации Лукашенко Натальи Кочановой. Она не устает напоминать руководителям самых разных рангов о необходимости внимательно относиться к проблемам простого человека. О том, как дела в этой сфере обстоят в реальности, свидетельствует свежая история, которую рассказала «Салiдарнасць».

10 июля пенсионерка из Бобруйска Валентина Коваленко приехала на прием в Администрацию, но так и не попала на прием. С 2015-го она дважды была на личном приеме у первого замглавы администрации Максима Рыженкова. Попытка попасть на прием к Кочановой в среду не удалась. Подробности рассказала юрист Тамара Сергей, активистка гражданской инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре».

Сын бобруйской пенсионерки отбывает наказание в колонии №22 Ивацевичей. В 2015-м году он получил законное право на замену режима. Кроме того, он доказал это право своим примерным поведением.

Но эту возможность администрация колонии рассматривать не стала. Женщина несколько раз была на приеме у руководства Депортамента исполнения наказаний, прошла все инстанции. Ее обращения Рыженков отправлял в МВД. Оттуда Валентина Коваленко получила три ответа — два от экс-министра Игоря Шуневича и один от действующего главы ведомства Юрия Караева (в целом дублирующий ответы предшественника).

— Шуневич матери отказал, при этом он сфальсифицировал свой ответ, — утверждает Тамара Сергей. По ее словам, ранее в отношении сына Коваленко было зафиксировано три дисциплинарных нарушения, что перевело его в статус злостного нарушителя и лишило права на смену режима отбытия наказания.

— Но мы смогли документально подтвердить, что одно из нарушений ему вменили незаконно. В итоге ДИН вынужден был снять с его статус злостного нарушителя, тем самым вернув ему законное право на смену режима, — объяснила Тамара Сергей.

По словам юриста, матери осужденного по закону должны объяснить, что он должен сделать, чтобы реализовать свое право на смену режима. Но за все эти годы никто этого так и не сделал.

— Сегодня ее не приняли. И тогда она взяла большой лист бумаги и написала на нем: «Главе государства! Прошу принять меня на личном приеме». Это не акция, это законный способ обратиться к Лукашенко. Попыталась стоять у приемной, но люди в штатском завели ее в помещение и попытались отобрать плакат. В пять вечера приемная закрылась и она вышла на улицу, оттуда попала в 4-й подъезд Администрации, где принимает Кочанова, — описала события юрист.

История Валентины Коваленко показывает, как частная история может выйти за рамки семейной проблемы. Теперь она не только добивается справедливого решения для своего сына, но и озвучивает политические вопросы. Если Адмнистрация Лукашенко не может повлиять на МВД, то нет ли здесь круговой поруки? Или же милицейское ведомство перестают быть подконтрольным? Эти и другие вопросы пенсионерка из Бобруйска собирается озвучить в Администрации.