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«Сам начальник заставляет наливать воду, чтобы молока больше было»

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  • 10.07.2019, 22:42
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Что происходит в селе, которое стало настоящим символом политики властей в сельском хозяйстве.

Дохнут коровы и телята, потому что их не кормят и не поят. Такая ужасная ситуация в хозяйстве «Мормаль», что на Жлобинщине. Почему скоту нечего есть? Куда исчезает корм? И почему мы обращаем внимание на эту проблему, а руководство хозяйства - нет?

Коровы крутятся возле пустого корыта, а рядом валяется дохлое животное. Блогер NEXTA разместил в своем Telegram-канале шокирующие снимки из хозяйства «Мормаль», что которое находится в селе Доброгоща в Жлобинском районе.

Из сообщения подписчика Telegram-канала NEXTA:

«Пьяные каждый день работники ОАО не кормят коров, даже трупы не убирают. А вода потому, что поилку на несколько дней забыли выключить. Корма с фермы они просто крадут и продают, за эти деньги и пьют. А коровы массово мрут от голода. Неоднократно приезжала милиция - с тем самым контролем сельхозпредприятий. И нарушений не нашла».

Журналисты «Белсата» отправились на место. Работники фермы согласились поговорить, но только на условиях анонимности - говорят, боятся увольнений:

«Телята дохнут, валяются в грязи. Прячут их в телятнике. А дохнут, потому что нечем кормить. Даже коров нечем кормить, дохнут, валяются, бывает. Приезжаешь на работу, а корова лежит дохлая».

Рабочие утверждают, что на предприятии не хватает зерна и сена. Во всем винят руководство:

«Полный бардак. Дохнет скот. Руководство такое плохое. Заработка нормального не платит. Обещает одно, а делает другое».

«Лежит корова. Седьмой день. На четвереньках. Порвала связки. Лежит, никому дела даже нет».

Агроном с предприятия, которому удалось дозвониться, признал факты падежа скота, но не массового:

- Массово - не было.

- А сколько приблизительно в последние дни?

- Не знаю. Одна или две.

Расследовать дело после публикации блогера NEXTA взялась милиция. Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома в комментарии БелаПАН подтвердил, что 2 июля на предприятии сдохли двое телят и то, цитата, «естественная технологическая потеря».

На звонки журналистов представитель милиции не ответил. А жаль. Ведь, когдапослушали работников, появилось много других вопросов. Не только о падеже скота.

Работники ОАО «Мормаль»:

«У нас проблема сейчас с молоком. Молока нету ... В смысле, плотности у молока нет. Сам начальник заставляет наливать воду, чтобы молока больше было. Прикиньте!»

«Нет молока. Согласно документам покрывают, вроде все нормально, а на самом деле здесь ничего нет. - Доктора нет».

По справочнику «Картатека.бай», предприятие «Мормаль» - неплатежеспособное и подпадает под финансовое оздоровление в период до 2027 года.


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