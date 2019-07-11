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СМИ: Иран пытался захватить британский танкер в Персидском заливе

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  • 11.07.2019, 7:36
Архивное фото Reuters

Вмешались корабли британских ВМС.

Пять судов, предположительно принадлежащих иранскому Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), приблизились в среду к британскому танкеру в Персидском заливе и потребовали, чтобы экипаж остановил судно в иранских территориальных водах, однако вскоре прекратили эти попытки после предупреждения со стороны подошедшего британского военного корабля. Об этом сообщил непоименованный представитель властей США, передает «Голос Америки».

В Министерстве обороны Великобритании это происшествие пока не прокомментировали.

Инцидент произошел почти неделю спустя после того, как британские морские пехотинцы высадились на борт иранского танкера Grace 1 рядом с Гибралтаром и задержали судно и экипаж по подозрению в нарушении перевозки нефти в Сирию, находящуюся под санкциями Евросоюза. Днем в среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Великобританию ждут «последствия» в связи с захватом иранского танкера.

В мае и июне рядом с южным побережьем Ирана были атакованы несколько танкеров разных стран. США обвиняют в этих нападениях Тегеран, в Иране причастность к атакам отрицают.

Представители властей США сообщили в среду на условиях анонимности, что инцидент с британским танкером British Heritage произошел на севере Ормузского пролива.

«Корабль Королевских ВМС Montrose, который также там находился, нацелил оружие на [иранские] суда и предупредил их по радиосвязи, после чего они [иранцы] отошли», - сообщил «Рейтер» один из источников. «Это являлось преследованием и попыткой помешать проходу [танкера]», - заявил другой.

Соединенные Штаты надеются убедить своих союзников создать в ближайшие пару недель военную коалицию для защиты стратегических водных путей, проходящих мимо побережья Ирана и Йемена. Об этом во вторник заявил генерал морской пехоты Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США.


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