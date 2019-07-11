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«Будем защищать нашего адвоката»

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  • 11.07.2019, 8:21

Коллеги вступились за защитницу главного инженера МЗКТ.

На днях стало известно, что в отношении одного из адвокатов главного инженера МЗКТ Андрея Головача возбуждено два уголовных дела. Женщину подозревают в разглашении третьим лицам материалов уголовного дела и незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия. Адвокат продолжает работать, находясь под подпиской, но не может выступать на процессе по делу Головача. Сегодня председатель Республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц выступил с заявлением по поводу этого дела, сообщает tut.by.

Сейчас в суде Первомайского района Минска рассматривается уголовное дело в отношении главного инженера МЗКТ Андрея Головача. Он находится в СИЗО пятый год, несмотря на то, что в феврале 2018 года ему был вынесен оправдательный приговор. Головач был задержан прямо в здании суда, позже ему предъявили новое обвинение по аналогичной статье — получение взяток.

Все это время интересы главного инженера МЗКТ представляли два опытных адвоката, один из них не смог вступить в процесс по новому уголовному делу: он сам попал под следствие. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 407 УК (Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания). На днях сайт МВД сообщил: «Злодеяния адвоката были задокументированы в то время, когда она представляла интересы подследственного Андрея Головача». Кстати, и делом Головача, и его адвоката занимается одно и то же управление — ГУБОПиК МВД.

Сегодня эту ситуацию обсуждали на заседании совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

— Следует отметить, что в соответствии с Конституцией РБ человек может быть признан виновным только по приговору суда. Поэтому, на взгляд адвокатов, давать оценку еще не подтвержденным действиям, называя их «злодеяниями», не только некорректно, но и непрофессионально, — заявил Виктор Чайчиц, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов. — Слово «злодеяние» в Республике Беларусь чаще всего употребляется в выражении «злодеяния фашистов». В словаре Ожегова оно обозначено, как тяжкое, чудовищное преступление. Статья 407 Уголовного кодекса, ссылаясь на которую была дана некорректная оценочная характеристика адвокату, к таковым не относится.

Адвокат, попавший под следствие, имеет стаж в 22 года, специализируется на разрешении сложных категорий гражданских споров, а также на защите по уголовным делам по экономическим преступлениям. У нее прошел обыск не только в офисе, но и дома. В МВД заявляют, что дома у защитника Головача нашли пистолет Walter mod. 1938 (Р.38) и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

— Мы, безусловно, будем защищать нашего адвоката, и не только потому, что этого требует закон, но еще и потому, что знаем его как высококвалифицированного специалиста, профессионала и порядочного человека, — добавляет Виктор Чайчиц, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов. — Если в действиях нашего коллеги и были какие-то нарушения, то мы очень надеемся, что компетентную оценку им дадут следственные органы, суд и органы адвокатского самоуправления.

Адвокат Андрея Головача продолжает работать, находясь под подпиской. Вчера во время процесса главный инженер МЗКТ обратился к судье: «Очень хочется домой, ваша честь». Суд не отпустил его под домашний арест, он находится в СИЗО уже 50 месяцев, вину не признает, ни один из четырех взяткодателей на процесс не пришел. Они находятся в России и Канаде, все повестки суда ключевые свидетели проигнорировали.


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