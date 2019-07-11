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В США назвали противодействие российской пропаганде «главным сражением века»

  • 11.07.2019, 9:22
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Фото: shutterstock

В Вашингтоне прошли слушания по борьбе с влиянием РФ.

В Подкомитетепо государственным, иностранным операций и смежным программам Комитета по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей США прошли слушания, посвященные усилиям по противодействию российской кампании дезинформации и пропаганды.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Кремлевская машина пропаганды и дезинформации работает на новых платформах и продолжает расти как в РФ, так и на международном уровне.

Россия пытается уничтожить саму идею объективных фактов, которые проверяются, пытаясь повлиять на мысли о США и их союзников. Не будет преувеличением сказать, что эта новая форма борьбы на информационном поле битвы может быть главным сражением XXI век ", - подчеркнул исполнительный директор Агентства США по глобальным медиа Джон Лэнсинг.

По его словам, США и демократическим союзникам приходится вести борьбу с "решительно настроенным и ресурсообеспеченным противником".

"РФ стремится ослабить те страны, которые считает своими противниками, обрушивая на целевую аудиторию потоки лжи и пытаясь подорвать веру общественности в добросовестное государственное управление, независимые средства массовой информации и демократию", - заявила Леа Габриэль, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия Госдепартамента.

Она отметила, что Центр глобального взаимодействия для борьбы с российской кампанией влияния принимает следующие меры: привлечение технологий для своевременного выявления иностранных кампаний по дезинормации, анализ иностранной аудитории, наиболее склонной к дезинформации, развитие партнерских отношений с ключевыми фигурами на местном уровне с целью разработки контента для наиболее важной аудитории.

Кроме этого, Леа Габриэль рассказала о наращивании технических навыков организаций гражданского общества, неправительственных организаций и журналистов с целью привлечения внимания к распространению дезинформации.


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