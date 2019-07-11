«Спала по паре часов в сутки весь год»: рассказы 100-балльников ЦТ 14 11.07.2019, 9:35

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В этом году ЦТ на 100 баллов сдали 325 человек.

Пинск, Малорита, Минск — вчерашние школьники из разных регионов показали максимальный результат. Одни готовились с 7-го класса, другие начали за пару месяцев до дня икс. Кто-то готов открывать ногой дверь любого вуза, другие боятся, что не поступят. Журналисты onliner.by поговорили с 100-балльниками ЦТ о том, как сдать тест на «соточку», не умереть от счастья и что делать с этими результатами дальше.

«Я впервые узнала, что такое плакать от счастья!»

Настя Трубей набрала по 100 баллов по истории Беларуси и английскому языку. Теперь золотая медалистка 6-й пинской школы боится пролететь с переводческим факультетом МГЛУ. Год назад проходной балл там был 381 — у девушки сейчас в сумме 384.

— К английскому начала готовиться в сентябре, дважды в неделю ходила к репетитору, которая давала много заданий. На репетиционном тестировании набрала 80 баллов, поэтому результата в 100 на ЦТ не ожидала! Историей занялась еще с прошлого лета, потом увидела свой результат по РТ (80 баллов) и поняла, что пора тоже идти к репетитору, — вспоминает Настя.

Она считает, что в английском ей повезло с вариантом: не был очень сложным.

— Были моменты, когда сомневалась, дома проверила — все оказалось правильно. Волновалась только, вдруг случайно не туда поставила крестик, — говорит пинчанка.

С историей Беларуси у Насти было больше сомнений. Пришла домой и вообще не нашла ответов на пару вопросов — говорит, очень смутилась.

— В части A был вопрос с картами — как по мне, там все ответы верные! Когда ждала результатов, очень волновалась и все-таки надеялась на 100 баллов. Боялась, что будет какая-нибудь одна глупая ошибка. Английский пришлось ждать долго — результаты были только где-то в пять вечера. Я ничем не могла заниматься, ждала эсэмэску! Тогда я впервые узнала, что такое плакать от счастья! Плакали вместе с мамой.

Девушка сразу позвонила своему репетитору — чтобы поблагодарить.

Еще абитуриентка сдавала русский и на всякий случай обществоведение. Набрала 85 и 86 баллов соответственно. Говорит, что на подготовку уходило практически все время — даже на каникулах занималась каждый день.

«Сложно выбрать среди такого ассортимента специальностей!»

А вот Влад Ярмошук из Малориты весь год особо не парился, но сдал математику на 100 баллов. В ЦТ по белорусскому языку и физике допустил по одной ошибке. В сумме у парня 391 балл. Он окончил лицей БГУ с золотой медалью.

— Подготовку я все время откладывал на потом. На первом этапе РТ получил вроде 77, на втором — тоже, а на третьем — вообще 75! Тогда и понял, что пора взяться за ум. Два месяца до ЦТ я решал тесты прошлых лет, да и на уроках готовили — в репетиторах не было нужды, — рассказывает парень.

На математику (Влад говорит как спортсмен) он шел, «чтобы выступить по максимуму», но колебался: не знал, будет ли «соточка». Он вспоминает, что решил тест часа за полтора, потом снова прорешал: были сомнения в части B. Говорит, в ходе решения был уверен, а за результат переживал: вдруг по невнимательности ошибся?

— Я немного разочаровался, что по белорусскому не 100 баллов, а 96. Мне он казался проще, чем русский, да и мама — преподаватель, она помогала готовиться. Результат по математике ввел в легкий шок.

Первым о своем успехе Влад рассказал друзьям во «ВКонтакте».

Средний балл аттестата у абитуриента — 98. Сейчас у парня дилемма между БГУИР (факультет компьютерных систем и сетей) и БГУ (факультет прикладной математики и информатики) — говорит, что оба хороши, но боится прогадать.

— Результаты у меня высокие, еще стою перед огромным выбором: сложно выбрать среди такого ассортимента специальностей! — скромно смеется Влад.

Он советует будущим абитуриентам постоянно решать тесты прошлых лет и ходить на все этапы РТ.

— На самом деле это практически готовое ЦТ. И на него я шел уже просто порешать хорошие задачи по предмету, а не переживал за результат, — говорит он.

«Несколько ответов исправила за 10 минут до конца ЦТ»

Минчанка Лера Есис сдала на 100 баллов историю Беларуси — с предметом она тесно связана с 7-го класса.

— Мой учитель помогал готовиться к олимпиадам, а в этом году — и к ЦТ. Брала конспекты и справочник для тестирования Шаровой и учила, — абитуриентка рассказывает, что весь июнь занималась по три-четыре часа в день без перерыва.

На репетиционном тестировании девушка получила всего лишь 78 баллов: к тому времени еще не освоила программу за 11-й класс. Но на централизованное пришла уже в полной боеготовности.

— Были задания, над которыми очень долго думала. Что-то исправила за 10 минут до конца ЦТ. Дома все сверила — ошибок не нашла, но все равно боялась: вдруг будет какая-нибудь мелкая ошибка? Особенно в заданиях о развитии городов в Речи Посполитой, на что особое внимание не обращается, — вспоминает золотая медалистка минской школы №42.

Она говорит, что еще не до конца поняла новую систему подсчета баллов (в последнее время ее активно ругают: якобы можно наугадывать на хорошую оценку), но уверена, что на результаты это сильно не повлияло.

— В принципе, кто раньше набирал больше 80, столько же взял и в этом году. 20-балльники набрали по 40, но они все равно не конкуренты для первых, — рассуждает девушка.

Когда Лера увидела свой результат, очень обрадовалась. Из-за нахлынувших эмоций ей сейчас сложно вспомнить подробности того дня.

— Это взрыв какой-то — 100 баллов! Я сразу позвонила своему учителю с криками «Ура!».

Кроме истории Беларуси, она сдавала белорусский (83) и русский (86) языки, а также всемирную историю (81). Суммарный балл у нее — 365, с ним она собирается на истфак БГУ. Проходной балл в прошлом году там был 318, так что Лера пойдет подавать документы с легкой душой.

«Спала по паре часов в сутки весь год — за неделю решала по восемь тестов»

Еще одна пинчанка — Вита Курган — получила 100 баллов по математике.

— Я много трудилась с начала года, поэтому рассчитывала на высокий результат. В школе решали много заданий прошлых лет, но в основном помогла репетитор — брала количеством. Я спала по паре часов в сутки весь год: сидела над математикой! В неделю решала по восемь тестов! — вспоминает выпускница 12-й пинской школы.

Девушка рассказывает, что ходила на все этапы РТ — сначала набрала около 80 баллов, потом было до 85.

— Я очень невнимательная, поэтому допускала ошибки. Ужасно боялась, что это повторится на ЦТ! Поэтому проверяла и переписывала несколько раз. Когда пришла эсэмэска с результатом, я открыла ее и просто начала плакать! Это очень большое счастье, потому что рисков ошибиться у меня было много, — говорит о своей невнимательности Вита.

На всякий случай абитуриентка сдавала четыре предмета — кроме математики, по русскому получила 87 баллов, по английскому — 88. По физике, не готовясь, взяла 62. В сумме у нее получается два общих результата: с учетом английского — 373, с физикой — 347.

— Я хочу поступать в БГУИР на инженерно-экономический факультет. Но с английским, судя по проходному баллу прошлого года (381), рискую не пройти. Тогда пригодится физика — на экономику и программирование больше шансов… Но все равно в любой момент могу поменять решение.

Университет девушка выбирала по отзывам знакомых.