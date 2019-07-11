Новые «письма счастья» 22 11.07.2019, 9:46

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«Финансисты» от власти наступают на старые грабли.

Белорусские предприниматели массово получают «письма счастья» от налоговой.

Таким образом власти решили напомнить ИП о скорой необходимости оборудовать кассовые аппараты СКНО. Независимые журналисты посчитали, что использование кассового аппарата от государства обойдется каждому ИП дополнительно в 200 рублей в месяц.

Много или мало это в условиях Беларуси и почему во всем мире кассовые аппараты устанавливают без «писем счастья», а у нас – добровольно-принудительно?

На вопросы Charter97.org отвечает общественный активист и предприниматель из Слонима, представитель Белорусского Национального Конгресса Виктор Марчик.

- Что в нынешних условиях значат для белорусского ИП дополнительные расходы в 200 рублей ежемесячно?

- 200 рублей сейчас – это фактически половина среднего заработка белорусского ИП за месяц.

Я недавно разговаривал с новыми слонимскими предпринимателями и мне рассказали об актуальной ситуации. «Открылись – и больше, чем половину месяца работаем только на налоги и другие выплаты. Нам остается в конце месяца буквально 300-400 рублей дохода», - вот что мне рассказали.

Если ИП отдадут еще 200 на обслуживание кассового аппарата – им останется только 100-200 на жизнь. То есть, ИП будут получать еще меньше, чем получают люди на государственных предприятиях.

Это – полнейший убыток, бессмысленная затея. ИП в итоге будут еще активнее закрываться – и государство потеряет еще больше поступлений в бюджет. Перестанут выплачиваться подоходные налоги и отчисления в пенсионный фонд, который и так переживает не лучшие времена.

В итоге государство будет в убытке. Не знаю, кто там сидит и дает советы во власти, что это за «экономист» и «финансист», который рекомендует такой абсурд.

Понятно, что введением кассовых аппаратов СКНО из предпринимателей хотят вытянуть еще какие-то деньги, думая, наверное, что этих денег у них целые мешки.

Во-вторых, кто-то же производит иди поставляет в страну эти кассовые аппараты и хочет их продать. И этот кто-то, думаю, связан с властью, поэтому и принято такое решение: обязать всех приобрести эту продукцию. Кто-то, связанный с властью, ищет пути, чтобы увеличить свои доходы. А власти наступают на старые грабли, разоряя предпринимателей, в которых видят только средство для сиюминутного получения денег и не думают о более отдаленных последствиях.

- Есть ли какие-то гарантии, что купив кассовый аппарат, можно будет «спать спокойно»? Или от ИП захотят еще каких-то выплат?

- Дело в том, что кассовые аппараты от государства таят в себе много подводных камней.

Это аппарат надо поставить на учет, обеспечить программным обеспечением, регулярно платить специалисту, который бы приходил и его обсуживал и проверял.

Так что будут еще расходы, которые лягут на плечи ИП. Это не так, чтобы просто «взял – купил – поставил». Так что расходы и убытки предпринимателей существенно вырастут.

- Но ведь во всем мире кассовыми аппаратами мелкие предприниматели пользуются добровольно. Почему в Беларуси введение, казалось бы, такого незначительного новшества превращается в спецоперацию – с «письмами счастья» от налоговой?

- Как я уже говорил, здесь замешан интерес связанного с властью монополиста-производителя. Видно, у этого производителя действительно хорошие связи и хорошая «крыша» среди высокопоставленных чиновников, которые лоббируют его интересы.

А в Европе все по-другому: есть много производителей кассового оборудования, конкуренция между ними, ИП ищет аппарат по самой низкой цене. У нас конкуренции нет и предпринимателя заставляют покупать кассы и обслуживание к ним по невыгодной цене.

Кроме того, условия для ведения малого бизнеса и покупательская способность населения в Европе несравнимы с нашими. В той же Польше предприниматель, если он только открывается, получает беспроцентный кредит в банке. Он может спокойно развиваться: первые лет пять его вообще не трогают.

У нас же таких условий нет – есть только «красивая картинка» по БТ. Поэтому в Европе предприниматель спокойно покупает и использует кассовые аппараты – чтобы ему самому было легче. А у нас это – лишний груз.

Кроме того, надо учесть один немаловажный факт: белорусские кассовые аппараты установленного государством образца работают на налоговую. Их специально программируют так, чтобы все чеки за покупки сразу отображались в налоговой. Таким образом, в налоговой будут видеть, какой доход у ИП и сколько еще с него можно «взять».

Проще говоря – налоговая придумала метод, чтобы следить за каждым телодвижением, за каждой покупкой. Эти аппараты СКНО – средство для тотальной слежки за предпринимателем. Но не надо думать, что это забота только для ИП. Ведь налоговая получает оперативный доступ к данным о всех покупках. И у людей с низкими доходами и безработных тоже смогут спросить – откуда деньги?

Каждое движение на рынке теперь будет отображаться в налоговой.

- Недавно глава «Беллегрома», известная своими нападками на секонд-хенды, заявила, что Беларусь не должна превращаться в «урну для б/у вещей». Чем может закончится для ИП эта война госконцерна с «секондами»?

- Это война не только с торговцами – это война с покупателями. Секонд-хенды стали отдушиной и выходом для простых людей, которые там одеваются и обуваются. Там есть хорошие, практически новые вещи, которые не найдешь по такой цене у «Беллегпрома».

И даже люди, которых можно назвать «средним классом», приходят туда одеваться.

Естественно, госконцерну это невыгодно. А у нас в стране работает только метод кнута, поэтому предпринимателей будут «душить», чтобы «пропихнуть» продукцию государства.

Впрочем, почему «будут»? Мне вот прямо сейчас подсказывают знакомые ИП, что по Минску уже пошли рейды по секонд-хендам. Думаю, контролеры во время рейдов найдут не одну «причину», чтобы закрыть магазины секонд-хенда.

Но это все делается не для людей, а для монополистов из госконцерна.

Посмотрите, что сейчас делается на рынках Беларуси: молодежи среди ИП почти не осталось – они все уехали работать за границу, многие при этом остались на ПМЖ. На рынках остались в основном люди предпенсионного и пенсионного возраста. Конечно, они будут стараться крутиться и выживать любыми методами и вряд ли у Лукашенко получится «пожать руку последнему предпринимателю». Люди очень живучи и предприимчивы.

Но ненормальна и абсурдна сама постановка вопроса: почему ИП должны выживать? Во всех развитых странах власть делает ставку на предпринимательский класс, на развитие мелкого и среднего бизнеса. Только у нас это считается какой-то «прокаженностью».

Чиновники живут одним днем, набивая карманы и стараясь выжить мелкий бизнес в интересах своих «проектов». Но, как я уже говорил, эта власть наступает на старые грабли.