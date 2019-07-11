Эрвейн Мукам: В Гливице все увидят совсем другой БАТЭ 6 11.07.2019, 9:59

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Фото: PAP/EPA

Полузащитник борисовчан – об игре с игре с польским «Пястом».

Полузащитник борисовского БАТЭ Эрвейн Мукам прокомментировал итог домашней игры с "Пястом" (1:1), сообщает pressball.by:

- Прежде всего хотел бы поблагодарить болельщиков! Для меня это дебют в еврокубках — и атмосфера на "Борисов-Арене" была просто шикарной! Поддержка придавала энергии, эмоций — и помогала команде.

Правда, первый тайм для нас получился неудачным. Потребовалось какое-то время, чтобы понять, как играют гости. Все же видеопросмотр матчей и живое соперничество — разные вещи. "Пяст" до перерыва действовал активнее, имел моменты, один из которых реализовал.

Но, считаю, мы сумели перестроиться, начали оказывать больше давления. Во второй половине встречи выглядели уже получше, сравняли счет, что добавило уверенности и сил. А в дальнейшем старались вырвать победу. Конечно, 1:1 не лучший вариант. И мы расстроены. Но, не сомневаюсь, в Гливице все увидят совсем другой БАТЭ — отдадим себя на сто процентов ради попадания в следующий лигочемпионский раунд, – сказал Мукам в интервью клубной пресс-службе.