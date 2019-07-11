Тайна Виктора Калиновского 1 11.07.2019, 10:39

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Третий день раскопок в Свислочи завершился долгожданной находкой.

В Свислочи на могиле Виктора Калиновского, брата лидера восстания 1863-64-х годов Кастуся Калиновского, завершился третий день раскопок, сообщает «Радыё Рацыя».

Как сообщил наблюдатель от общественности Юрий Глебик, после процедуры эксгумации экспертами будет определено, мужские это останки или женские.

«Нашли останки человека в этой могиле. Пока их потихоньку достают, очищают от земли. Документируют останки. Будут пытаться взять какие-то части на идентификацию. Затем будут определять: мужчина или женщина. Если мужчина, то будут брать на экспертизу».

Наблюдатель от общественности, местный общественно-политический активист Юрий Глебик пристально следит за процессом. Эта могила является местом чествования памяти повстанцев и всех героев, погибших за Беларусь, за что власти ежегодно преследуют и наказывают участников этого знакового для белорусов мероприятия.