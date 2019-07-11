Закон «О туризме»: Что изменится для белорусов? 11.07.2019, 10:53

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Проект нового закона «О туризме» собираются вынести на обсуждение.

На днях на общественное обсуждение вынесут проект закона «О туризме». Если документ примут в такой редакции, это будут едва ли не самые серьезные законодательные изменения в туротрасли за последние 25 лет, пишет onliner.by со ссылкой на БелТА. Информационное агентство пересказывает, как ведомство предлагает обеспечить финансовые гарантии, кто ответит за сорванный отдых и как новшества отразятся на ценах.

Финансовые гарантии: три варианта

Может появиться такой механизм защиты прав туристов, как фингарантии. В проекте закона туроператору дана возможность самому выбрать из трех вариантов: банковскую гарантию, страхование гражданской ответственности либо участие в финансировании коллективного фонда. По прогнозам Минспорта, третий вариант будет самым популярным.

«На данный момент банковская гарантия не очень распространенное явление. То же касается страхования гражданской ответственности оператора: пока нет механизма, чтобы учесть все нюансы, хотя страховщики заверили, что готовы его разработать. Третий способ представляется самым жизнеспособным. Вместе с тем нужно понимать, что закон пишется не на год или два, именно поэтому мы вносим на обсуждение несколько вариантов, предлагая и те, которые можно использовать в будущем», — говорит заместитель директора Департамента по туризму Минспорта Виталий Грицевич.

Фонд может быть создан при туристическом союзе. Размер взносов будет зависеть от оборота туроператора за предыдущий год. Подразумевается, что в случае чрезвычайных ситуаций за одного туроператора вступится все сообщество и туристы не останутся без помощи.

Во время подготовки законопроекта туроператоры предлагали брать с каждой путевки фиксированный сбор в фонд турпомощи или застраховать каждый тур. Эти инициативы не были одобрены.

Как объясняют разработчики, ключевой момент — понимать, что фингарантия действительно поможет защитить туристов и создаст реальную подушку безопасности.

Расчеты показывают, что фонд турпомощи сможет аккумулировать сумму для покрытия ущерба туристов в ситуации, схожей с инцидентом с российским туроператором «Натали Турс» в 2018-м. «Мы подсчитали, во сколько примерно это обошлось белорусским туристам, и получилось, что такая сумма должна собраться в фонде. Тогда белорусские туристы потеряли примерно 700—800 тыс. евро», — уточнили в Минспорта.

Механизм фингарантий хотят сделать обязательным, отчисления в фонд тоже будут непременным условием работы на туристическом рынке. В Минспорта полагают, что махинаций с отчислениями не будет, поскольку это уже прямое нарушение законодательства, которое влечет серьезные последствия.

О фингарантиях нужно будет подумать и въездному турбизнесу. В Минспорта признают, что пока ни одного случая, чтобы въездной туроператор не исполнил обязательства и десятки туристов остались без обещанного отдыха в Беларуси, не было. «Но мы не должны идти по пути — что-то произошло, надо исправлять. Следует работать на упреждение, чтобы таких ситуаций не появлялось», — считает замдиректора Департамента по туризму.

Повышение ответственности туроператоров

В проекте закона постарались разграничить ответственность туроператора и турагента. Действующее законодательство о защите прав потребителей говорит: кто является исполнителем по договору, тот и несет ответственность перед клиентом, поэтому предлагаемые изменения не должны были противоречить этой практике.

«Мы дополнительно определили, за что должен отвечать турагент, за что — туроператор. Если дело дойдет до конфликтных ситуаций или суда, будет четкое понимание и разграничение зон ответственности», — пояснил Виталий Грицевич. Он считает, что у клиента должна быть возможность выбирать, к кому предъявлять претензии. Если услуги, за которые отвечает турагент, были оказаны качественно, а недоработки оказались в зоне ответственности туроператора, то нелогично, если за них все равно отвечает последнее звено в цепочке — турагент.

Что касается дополнительной дифференциации туроператоров по принципу «национальный — иностранный» с выставлением дополнительных условий для работы, то Виталий Грицевич считает, что искусственные барьеры в условиях открытого рынка неразумны: «Были такие предложения от туроператоров, но мы работаем по правилам открытого рынка, фиксировать понятия „свой — чужой“ невозможно, это будет противоречить международным договоренностям, тем более что мы стремимся во Всемирную торговую организацию».

Вместе с тем каждая страна вправе прописывать механизм входа на рынок туруслуг на своей территории. В новом варианте закона предложено, что для работы в Беларуси нужно создать здесь юрлицо, которое будет подчиняться национальному законодательству. Это будет обязательным условием.

Дополнительные функции для турреестра

Изменения будут и в реестре субъектов туристической деятельности. Пока это в большей степени информационный ресурс, но вскоре он может получить дополнительные функции.

«Благодаря информации из реестра мы видим общую картину, количество игроков на рынке. На наш взгляд, реестр должен стать своеобразным механизмом отсечения недобросовестных игроков. Мы думаем, что надо отойти от сертификации. Она и сейчас добровольная, но требования для ее прохождения не дают полной гарантии, что качество туруслуг окажется приемлемым. Если мы уйдем от сертификации, это будет шагом навстречу бизнесу. В то же время реестр будет играть важную роль, нахождение в нем предлагается сделать обязательным для туристической деятельности», — подчеркнул Виталий Грицевич.

Планируется, что реестр станет более информативным, в него попадут дополнительные сведения о компаниях, в том числе их фингарантиях для защиты туристов. Сейчас действует заявительный принцип входа и выхода из реестра. «По новым правилам в случае определенных нарушений компанию могут исключить из реестра, а без попадания в реестр оказывать туристические услуги будет нельзя. Это механизм, который сможет отсечь недобросовестных поставщиков услуг, на которых сегодня жалуются, в том числе из-за проводимого ими демпинга», — рассказал замдиректора Департамента по туризму.

Серьезные нарушения, таким образом, могут стать поводом для исключения из реестра, так что за сорванный отпуск придется отвечать. Кроме того, в законе собираются ужесточить формулировку, касающуюся запрета проводить экскурсии на территории Беларуси без национальной аттестации. «Такие нормы должны действовать и сейчас, но из-за расплывчатых формулировок у нас отсутствуют рычаги воздействия на таких „экскурсоводов“», — говорит Виталий Грицевич и приводит пример России, где вообще предложили запретить работать гидами на их территории иностранцам.

В проекте закона дошлифовали вопросы, связанные с заключением договоров в письменной и электронной форме. Более того — Минспорта предложило прописать в законе возможность заключения договора оказания туруслуг в виде смарт-контракта. Возможно, это пока отдаленная перспектива, тем не менее резиденты ПВТ готовы помочь с разработкой инструментов и протестировать ноу-хау.

Что будет с ценами

Минспорта получило заверения от туроператоров, что новые механизмы защиты туристов не станут дополнительной нагрузкой для отдыхающих. « В стоимости путевки если и будут дополнительные суммы, обусловленные введением фингарантий, то «они настолько ничтожны», что граждане этого не заметят», — полагают в министерстве.

Кстати, в 2018 году туристические услуги подорожали на 3,4%,.

Ожидается, что обновленный проект закона «О туризме» в ближайшее время вынесут на общественное обсуждение. В августе его хотят направить на согласование в совет министров, затем — в «парламент». Сколько времени займет проработка законопроекта депутатами, в Минспорта прогнозировать не берутся, но после принятия закона на переходный период отвели год, чтобы к нововведениям и население успело привыкнуть, и туроператоры с турагентами.

«Практически все разногласия бизнеса, госорганов на последнем совещании удалось снять. Остались мелкие дошлифовки. Но если основные моменты, основная архитектура проекта закона сохранятся, то туроператорам, турагентам и Минспорта предстоит большая работа, чтобы отрасль туризма заработала по кардинально новым правилам», — резюмировал Виталий Грицевич.