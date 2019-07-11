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Алексей Бага: За что удалили Драгуна, даже не понял

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  • 11.07.2019, 11:13
Алексей Бага

Главный тренер БАТЭ – о судейских решениях на матче с «Пястом».

Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага в эфире телеканала "Беларусь 5" прокомментировал итог матча первого раунда квалификации Лиги чемпионов на "Борисов-Арене" против "Пяста", который завершился ничьей со счетом 1:1, сообщает pressball.by:

- Остался небольшой осадок от результата. Не совсем то планировали, что вышло. В первом тайме мы часто теряли мяч в простых ситуациях. Были спонтанные решения, часто пребывали без мяча, много защищались.

- Дали какую-то особенную установку в перерыве, учитывая течение матча?

- Я бы не оперировал громкими эпитетами. Да, надо было и встряхнуть игроков и в то де время пояснить на какие-то футбольные вещи. Все в совокупности. Вторую половину мы провели в другом ключе, удалось переломить себя.

- Что за травма у Филипенко?

- Завтра до обеда он пройдет обследование. Но визуально что-то с коленным суставом.

- Как прокомментируете работу судейской бригады?

- Отвечая на этот вопрос, отталкивался бы от себя и от игры своей команды.

- Тем не менее в ответном матче придется обойтись без Драгуна...

- Да, Стаса не будет. И счет, повторюсь, оставил не совсем приятный осадок. Но обычно мы хорошо играем на выезде и способны решать большие задачи. Уверен, ребята опытные, они справятся. Те, кто его заменит, сделают это не хуже, а то и лучше.

- Между первым и ответным матчами встреча с жодинским "Торпедо" в рамках высшей лиги. Это дополнительная трудность?

- Команда привыкла играть в таком графике. У нас есть, кому выйти на поле. Поэтому спокойно к этому относимся. Не первый раз сталкиваемся с подобным календарем. Да, соперник серьезный. Но БАТЭ не впервой сталкиваться с таким графиком.

- И все же, поняли, за что был удален Драгун?

- Честно говоря, не очень. Даже в баскетболе, думаю, не свистнули бы такой фол. Хотя, подчеркну, не хотел бы много здесь комментировать, надо отталкиваться в первую очередь от себя.


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