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В Минске вынесли приговор иностранному студенту за убийство белоруса из-за девушки

  • 11.07.2019, 11:44
Рустам Рагимов
Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Осужденный вину так и не признал.

Суд Заводского района 11 июля вынес приговор 18-летнему студенту Академии авиации, гражданину Азербайджана Рустаму Рагимову. Молодого человека признали виновным в умышленном убийстве парня из Минска, с которым он конфликтовал из-за одной девушки, сообщает tut.by.

Рустама Рагимова признали виновным в умышленном убийстве и приговорили к 11 годам усиленного режима. Такое решение сегодня озвучил судья Олег Каляда.

Также обвиняемый обязан выплатить компенсации морального вреда: по 70 тысяч — родителям погибшего, по 50 тысяч — его брату и бабушке.

Ранее прокурор Марина Лапоухова просила приговорить студента к 11 годам лишения свободы. В прениях гособвинитель подчеркнула, что не увидела у обвиняемого «ни тени раскаяния».

Семья погибшего заявила гражданские иски к обвиняемому о компенсации морального вреда: около 100 тысяч рублей каждому из родителей и бабушке.

«Будешь гнить в тюрьме, гад», — бросили на прощание родные убитого осужденному.

Убийство возле Академии авиации

Напомним, убийство произошло 12 ноября 2018 г. возле Академии авиации. 18-летний студент Рустам Рагимов из Азербайджана вызвал на разговор 21-летнего Алексея Кривошея — слесаря «Мингаза». Они конфликтовали из-за девушки: она встречалась с Алексеем, но бывший парень, Рустам, не хотел отступать. На встрече минчанина сопровождали двое друзей, а второго — сразу семеро.

Согласно обвинению, убийство было умышленным. Родные Алексея Кривошея говорят, что потом узнали: сын получал угрозы от Рагимова. По версии следствия, в потасовке Рагимов не менее 10 раз толкнул и ударил соперника руками и ногами, а потом один раз ножом — этого хватило, чтобы парень скончался от острой кровопотери.

В действиях остальных студентов, которые были там, состава преступления не нашли, хотя некоторые не отрицают: тоже били. Об этом говорили и друзья убитого. Однако смерть, по заключению экспертов, наступила именно от удара ножом и развившейся кровопотери. Однако семья убитого просила суд отдельно дать оценку действиям других.

Сам фигурант вину так и не признал, утверждая, что он только оборонялся от нападения, а Кривошей напоролся на собственный нож. Его защита утверждала, что свидетели лгут, а характер ранений не доказывает вины их клиента. Хотя, по словам очевидцев, нож был один — у Рагимова, и никакого другого на месте происшествия не нашли. Более того, после ЧП уже в общежитии он сам показывал друзьям, мол, «вот так пырнул». Свой нож он пытался спрятать в чужих комнатах, а в итоге его нашли в унитазе — изъять с него следы, увы, не удалось.


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