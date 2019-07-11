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Из-за похолодания цены на огурцы в Столинском районе выросли вдвое

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  • 11.07.2019, 12:10

Погода внесла свои коррективы в ценообразование на оптовых рынках Столинского района.

Если в минувший вторник в Белоуше за килограмм огурцов давали 30 копеек, то сегодня уже 60. В среду в Ольшанах цена доходила до 70 копеек, пишет tut.by.

Из-за похолодания огурцы в парниках растут медленнее. На оптовые рынки они поступают в меньшем количестве и очень востребованы.

По рассказу столинских овощеводов, скупщики встречают их уже у ворот, наперебой называют цену и выражают готовность забрать продукт.


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