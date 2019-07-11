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Прокурор Октябрьского района Леончик снялся в шокирующей фотосессии

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  • Евгения Стрижак, «Гомельская весна»
  • 11.07.2019, 12:26
  • 1,025

Вы не поверите, когда увидите, что он сделал для эффектного кадра.

Именно такие заголовки, в стиле желтой прессы, приходят в голову, когда видишь фотографию прокурора Октябрьского района Андрея Леончика: фотографией на сайте проиллюстрирована статья о профессиональном празднике. На изображении прокурор держит в руках увесистый том с надписью «Права человека», а рядом лежат остальные книги трехтомника.

Несведущий человек не увидит в этом ничего странного. Ведь предназначение прокуратуры и состоит в том, чтобы следить за соблюдением законов, а значит, и прав.

Но тем, кто хотя бы косвенно соприкасался с темой прав человека, очень смешно. Международное право прав человека – отрасль международного права, которая регулирует отношения человека и государства; точнее, не дает государству творить все что угодно с людьми: запрещать собираться больше трех, проводить фиктивные выборы, захватить в одних руках суд, парламент и правительство, незаконно держать в тюрьме и казнить…

Именно поэтому правительства тех стран, которые позволяют себе все вышеперечисленное, так не любят права человека.

Правозащитники в Беларуси – объект постоянного преследования; государство изо всех сил противодействует их работе: задерживает, арестовывает, обыскивает, штрафует, сажает в тюрьму, подвергает насмешкам и клевете. А что касается соблюдения прав человека в Беларуси – и выполнения международных обязательств, взятых на себя нашим государством – об этом говорит количество индивидуальных сообщений в Комитет по правам человека ООН. Беларусь – один из рекордсменов; и ни разу правительство не выполнило рекомендации Комитета. ООН даже учредил специальную должность: спецдокладчика, который раз за разом докладывает о том, что в Беларуси не соблюдаются свобода собраний, слова, ассоциаций; есть принудительный труд и постоянное преследование правозащитников, независимых журналистов и активистов…

А прокурор Октябрьского района выбирает для фотосессии трехтомник «Права человека» - сборник практики Комитета по правам человека ООН. (При том, что обжалование судебного решения в порядке прокурорского надзора было признано Комитетом неэффективным – красноречивый «комплимент» белорусской прокуратуре).

Отдавал ли прокурор себе отчет, насколько горькой насмешкой над правами человека в Беларуси выглядит книга в его руках? Или он даже не понимает содержания этой отрасли международного права?

Нам остается только строить догадки – равно как и при наблюдении правительственной делегации Беларуси во время ее выступлений в ООН: международные отношения мы строить хотим, а исполнять международные обязательства – совсем нет.

Евгений Стрижак, «Гомельская весна»


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