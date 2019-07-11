«Баста»: В чем причина грустных взглядов на заседаниях Совмина? 4 11.07.2019, 12:43

2,590

Идей у чиновников немного.

Заметили, какие уставшие и озабоченные лица в последнее время у белорусских министров и чиновников? Диктатора хотя бы ретушируют и подравнивают в официальных СМИ, а на его окружение времени и рабочих рук не хватает, пишет телеграм-канал «Баста».

В чем причина мешков под глазами и грустных взглядов на заседаниях Совмина?

Власти в авральном режиме ищут деньги, чтобы протянуть хотя бы до ближайших выборов. Уже понятно, что на российских кредитах можно поставить крест. На Западе тоже ничего не светит. Чиновникам поставлена задача выдоить как можно больше из самих белорусов, но и тут идей немного.

От предпринимателей снова требуют установить кассовые аппараты. Соответствующие письма массово рассылают налоговые органы. Установка и обслуживание аппаратов обойдется примерно в 100 долларов в месяц.

На повышении пенсионного возраста нормально заработать не удалось. Оказалось, не так много белорусов до него доживают, поэтому доход вышел меньше ожидаемого. В Министерстве труда соцзащиты поговаривают о новой реформе.

Треть автомобилистов не проходит техосмотры. Соответствующие органы долго думали, что с эти делать и, похоже, придумали. Автомобилист из Мостов получил «предписание» от ГАИ с требованием о прохождении техосмотра. За невыполнение - дополнительный штраф.

Принят «закон Равкова». Солдаты - бесплатная, бесправная и послушная рабсила. Их можно использовать на строительстве, уборке урожая, подготовке очередных зрелищ для успокоения нервов диктатора. Создается база данных рабов-волонтеров.

Чего бы еще придумать?

Чиновники крутятся, как ужаленные, чтобы найти новый способ вывернуть наши карманы. Мотивация проста и понятна: не справился - пойдешь за решетку как коррупционер. Примеры - каждый день в новостных лентах. Кто следующий? Деньги Семья все равно получит, хотя бы в качестве откупных. Живут по принципу «ночь простоять, да день продержаться». Стресс, бессонные ночи, кошмарные совещания, нервные срывы на подчиненных. Ума понять, что задача невыполнима, хватает. Смелости, чтобы сказать об этом - нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.