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Алексей Навальный вышел на свободу

  • 11.07.2019, 12:54
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Алексей Навальный

Российский политик был арестован за акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу после десяти суток административного ареста, сообщает currenttime.tv.

После выхода из спецприемника Навальный заявил, что его задержание, как и всех других участников акции 12 июня, неправомерно. Он добавил, что намерен приступить к помощи независимым кандидатам, испытывающим давление при регистрации на выборы в Мосгордуму.

Хорошевский суд Москвы 1 июля арестовал на 10 суток оппозиционера Алексея Навального за участие в несогласованном шествии в поддержку журналиста-расследователя Ивана Голунова 12 июня.

На него составили протокол по статье о повторном нарушении правил проведения митингов, поскольку марш не был согласован с властями. Во время судебного заседания по назначению ему ареста зачитывался полицейский протокол, согласно которому политик вместе с другими участниками марша якобы "фактически перекрыл" Чистопрудный бульвар и создавал помехи в работе метро.

В центре Москвы 12 июня прошел марш, который изначально планировали провести в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Однако он перерос в шествие против фабрикации силовиками уголовных дел. Власти Москвы не согласовали марш, и полиция через час после начала шествия перекрыла несколько улиц, где должно было проходить шествие, и начала задержания. Всего, по данным "ОВД-Инфо", в Москве были задержаны 549 человек.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, обвинив в распространении наркотиков. Позже его отправили под домашний арест, заявив, что в его рюкзаке и в квартире нашли наркотические вещества. После волны протестов журналиста освободили от ответственности в связи с недоказанностью его вины, а дело в отношении него закрыли.


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