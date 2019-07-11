Белорус отказался от путевки, а турагентство выставило штраф - 100% стоимости тура 4 11.07.2019, 13:01

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Фото: Intex-press

Законно ли это?

Михаил Рацкевич – один из тех туристов, кто постоянно пользуется услугами раннего бронирования. И до сих пор никаких проблем у него не возникало. Но когда в этом году по семейным обстоятельствам он вынужден был отказаться от поездки, то едва не попал на большие деньги. Михаил решил рассказать intex-press.by свою историю, чтобы уберечь других туристов от неприятностей.

На море семья Михаила Рацкевич ездит каждое лето последние пять-шесть лет. Отдыхают Михаил и его родные только через турагентства, варианты выбирают бюджетные, путевки бронируют заранее – так дешевле.

Этим летом Михаил, его супруга и 10-летняя дочь собирались на море в Украину, в Коблево.

– В марте жена была в городе по делам и по дороге зашла в турагентство. Предложение заинтересовало: неплохой номер полулюкс, море недалеко, с бассейном и по цене приемлемо – 647 долларов в эквиваленте на троих, – вспоминает Михаил.

Внесли задаток за тур в размере 345 рублей, 18 июня должны были ехать на отдых.

Но 19 мая 79-летней маме Михаила, которая живет с ним, стало плохо: у женщины заподозрили инсульт. А впоследствии и дочь сломала ногу. Поэтому отдых накрылся белым халатом.

– В приложении к договору прописано, что если турист отказывается от путевки менее чем за 21 день до поездки, то должен заплатить штраф – от 80% от стоимости тура. Если более чем за 21 день – от 10% стоимости тура. Я пришел в турагентство 25 мая, больше чем за 21 день, но мне сказали, что я должен заплатить все 100%! – рассказывает Михаил.

По словам мужчины, в агентстве ему пояснили, что это решение не барановичских сотрудников, они лишь посредники, 100%-ю оплату требует туроператор.

– Я говорю, как так, я же пришел больше чем за 21 день, откуда 100%?! – недоумевает мужчина. – Но мне говорят, в договоре написано ОТ 10%, а это значит, что может быть любая сумма: и 20%, и 50%, и 100%, на усмотрение оператора.

Михаил Рацкевич. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Эта информация повергла мужчину в шок. Говорит, что был готов к штрафу, но не к таким суммам.

– У нас первый раз такой форс-мажор случился. Но даже если бы не это, неужели человек не может передумать, у него не могут измениться планы? Я согласен, что штраф должен быть, но не такие же деньги! – возмущается мужчина.

Не отомстить, а предупредить

Дальше было еще интереснее. Сумма штрафа, по словам мужчины, стала меняться, ему называли разные цифры: последний раз 25% от стоимости путевки, это примерно равнялось сумме оставленного задатка.

– Я хочу обратить внимание, чтобы люди внимательно читали договор и искали в нем скрытые подводные камни, о которых вслух никто не предупреждает и не говорит, – сказал Михаил.

История Михаила закончилась для него хорошо. Он попросил сотрудников турагентства документ о том, какие именно расходы они понесли из-за его отказа от тура, уверил, что пойдет до конца и это дело так не оставит. И вопрос со штрафом отпал, мужчине полностью вернули оставленный задаток.

– Поэтому я прошу вас не указывать название фирмы, ведь моя цель – не наказать кого-то, а предупредить других. Одно лишь хочу сказать: когда добиваешься своих прав, дело нормально разрешается, – резюмировал Михаил Рацкевич.

«Это обычная практика»

В турагентстве, в котором заказывал тур Михаил, говорят, что штрафы в случае отказа туриста от путевки – обычная практика. Несмотря на то, что законодательно ни сроки отказа от путевок, ни суммы штрафов за это нигде не прописаны. Так туроператоры страхуются от того, что путевка останется невостребованной, а они понесут убытки. Турагентства, по словам сотрудников, выступают лишь посредниками между туроператором и туристом. И просто передают условия, которые им диктует туроператор.

– У нас договор с туроператором, в котором прописано, что если турист отказывается от тура меньше чем за 30 дней, он возмещает 100% стоимости тура. Туроператоры несут свои издержки: бронируют отели, места в самолете. Кто за это должен платить? – сказали в турагентстве. – Ни один туроператор не разрешит агентству сначала продать тур, а потом его аннулировать, ничего при этом не заплатив. И ни одно турагентство в городе не согласится просто так его аннулировать.

В другом крупном турагентстве подтвердили, что практика штрафов существует и что их суммы диктуют туроператоры.

– Бывает, что в случае отказа требуют и 100% оплаты тура. Это зависит от направления, стоимости тура, того, когда и на каких условиях он был приобретен. Решение по каждому конкретному случаю принимается индивидуально, и этот вопрос решаем не мы, а туроператор. И сказать заранее, вернут или не вернут деньги, очень сложно. Поэтому сейчас всем туристам, которые сомневаются, мы предлагаем оформить так называемую страховку от невылета, чтобы в случае чего гарантированно вернуть свои деньги, – отметили в турагентстве.

Стоит такая страховка, по словам сотрудников турагентств, от 25 до 50 долларов, в зависимости от стоимости тура и количества дней, оставшихся до поездки.

Компетентно: штрафы – вне закона

Юристы говорят, что штрафные санкции в отношении туристов незаконны. Однако это не значит, что турист, отменивший поездку, может вообще ничего не платить. Штраф он платить действительно не должен, но должен компенсировать обоснованные затраты, которые уже понесло турагентство по организации его поездки.

Статья 17 Закона «О туризме» гарантирует каждой из сторон право потребовать изменения или расторжения договора туристических услуг в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (как в описанной ситуации), отмечает адвокат Елена Байтус. А статья 20 того же закона и статья 736 Гражданского кодекса определяют, что турист может отказаться от взятых на себя по договору обязательств, если возместит турфирме фактически понесенные к моменту расторжения договора расходы по организации тура.

– Важно указать, что в статье 19 Закона «О защите прав потребителей» определено, что условия договора, ограничивающие права потребителя по сравнению с правами, установленными законодательством в области защиты прав потребителей, считаются ничтожными. Поскольку Законом «О защите прав потребителя» и гражданским законодательством ответственность туриста за отказ от исполнения договора не предусмотрена, то турфирме фиксировать в договоре условие о штрафе незаконно, – отмечает адвокат Елена Байтус.

По словам адвоката, турфирма может только проинформировать туриста о том, что в случае его отказа от тура возможно взыскание фактически понесенных расходов по организации тура.

– Однако в законодательстве четко не прописано, какие именно расходы признаются фактически понесенными. В случае возникновения судебного спора, туристической компании необходимо документально подтвердить и доказать как сам факт понесенных расходов, так и их размер, что зачастую является довольно сложным, – резюмирует Елена Байтус.