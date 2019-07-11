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Генпрокурор Молдовы подал в отставку

  • 11.07.2019, 13:24

Эдуард Харунжен был связан со сбежавшим из страны олигархом Плахотнюком.

Генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен в четверг подал в отставку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент страны Игорь Додон.

"Сегодня генеральный прокурор представил президенту Республики Молдова заявление об отставке. На основании заявления господина Харунжена я подписал указ о его увольнении с должности", - сообщил Додон на своей странице в Facebook.

9 июля парламент Молдовы признал назначение Харунжена на пост генпрокурора незаконным и попросил президента Игоря Додона отправить его в отставку.

Додон подчеркнул, что новое руководство Генеральной прокуратуры необходимо выбрать как можно скорее и в строгом соответствии с законодательством.

Как сообщает издание NewsMaker, сегодня Высший совет прокуроров собралася для того, чтобы обсудить возбуждение уголовного дела против Харунжена по требованию министра внутренних дел Андрея Нэстасе.

Он обвинил Харунжена в пособничестве захвату власти в Молдове демократической партией и ее бывшим главой Владимиром Плахотнюком в июне этого года.


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