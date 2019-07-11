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Фотофакт: Под Минском появился дом с необычной архитектурой

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  • 11.07.2019, 13:26
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Кроме формы, он приметен сочетанием не самых распространенных у застройщиков материалов.

Архитекторы показали свой новый объект — дом в Дзержинске с очень интересной архитектурой. Кроме формы, он приметен сочетанием не самых распространенных у наших застройщиков материалов: клинкера, металла и дерева, пишет tut.by.

Дом построили в райцентре возле Минска, и он заметно выделяется среди типовой частной застройки. В первую очередь цветом и формой: что-то похожее здесь вряд ли строили.

Пожелание клиента было одно: он хотел современный дом, строительство которого уложилось бы в обозначенную им сумму.

Таким образом, архитекторы получили карт-бланш на реализацию смелых задумок. Например, они могли сделать простую односкатную кровлю, но им это показалось делом скучным и они сделали ее с наклоном еще и по диагонали. Линия кровли дома продолжается и в хозпостройке.

Фасад исполнен в черном цвете, который сейчас в тренде в Скандинавии. Так как дом одноцветный, он не сильно выбивается из общей застройки.

- С другой стороны, по своим материалам он не привязан к окружающей застройке. В этом была наша задумка. Что касается фасада, то мы использовали долговечные и качественные материалы. Северную, почти глухую сторону закрывает чешуя из металла, южную — клинкерный кирпич со вставками из дерева, - говорят архитекторы.

Внутренний двор от улицы отгорожен габионным забором, остальной периметр закрыт секционным ограждением. Вид на соседние огороды со временем закроют уже высаженные туи. К моменту готовности интерьеров они подрастут и будут представлять собой сплошную зеленую изгородь.


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