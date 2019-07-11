Самые богатые «слуги народа» 1 11.07.2019, 13:51

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Кому на Руси жить очень и очень хорошо?

Forbes публикует первую сотню самых богатых российских чиновников. Кто эти люди? Почему они такие богатые? Как соотносится их личное богатство с богатством региона, которым они управляют?

На Радио Свобода обсуждают экономический аналитик Семен Новопрудский, редактор рейтинга Forbes "Власть и деньги" Иван Осипов, корреспондент РС во Владимире Илья Косыгин, корреспондент Фонда защиты гласности по Челябинской области Ирина Гундарева.

Елена Рыковцева: Мы сегодня разбираемся со списком сотни самых богатых людей страны, не просто людей, а именно чиновников и депутатов. Этот список опубликовал журнал "Форбс". С нами Семен Новопрудский. Мы постараемся вам изложить, кто чем богат из этих людей, главное, соответствует ли богатство вот этой персоны богатству региона, который он возглавляет. У нас на связи мои дорогие коллеги из Владимирской области и из Челябинской, где живут два лидера гонки богатейших чиновников и депутатов. Мы начнем тоже, как ни странно, с события, прокомментированного журналом "Форбс", это выступление Владимира Путина на Екатеринбургском форуме, на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации. В словах Путина о страданиях червей и птиц из-за ветряков журнал "Форбс" усмотрел угрозу инвестиционному имиджу России. Семен, как опытный газетчик, сразу придумал заголовок "Путин пошел с червей". Давайте посмотрим, как сегодня днем Путин пошел с червей.

Елена Рыковцева: Тревожно пишет журнал "Форбс", что "неосторожная фраза может сказаться на инвестиционном имидже России. Предполагают, что неосторожную фразу про птиц и червей в уста Путина вложило антилобби возобновляемой энергетики", - так считает председатель российской Ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов. Он сказал "Ведомостям": "Это может дискредитировать президента и сказаться на инвестиционном имидже России, потому что инвесторы вложили сотни миллиардов рублей в строительство лопастей, башен, гондол и готовы строить это дальше, но они же вынуждены прислушаться к словам президента". Что вы скажете на всю эту прекрасную историю про червей?

Семен Новопрудский: На самом деле червей и птиц реально жалко, людей тоже жалко. Проблема состоит в том, что Россия так себя поставила, что, во-первых, в любом высказывании президента сразу видят чье-нибудь лобби и некоторый конспирологический заговор. С другой стороны, я слабо понимаю, что может навредить больше инвестиционному климату России, чем всякие аресты, отъемы бизнеса и то, что Россия делает во внешней политике. А с третьей стороны, понятно, что российская власть живет в той парадигме, что нефть и газ вечны, по крайней мере, вечны, пока они находятся у власти, и что нефтегазовые доллары – это основа их могущества. У нас кроме армии и флота есть союзники нефть и газ, все остальное – это угроза на самом деле. Потому что понятно, что нефтегазовое лобби действительно очень сильно, понятно, что крупнейшие в России компании, не считая Сбербанка, это нефтяные и газовые компании. Понятно, что крупнейшие статьи экспорта России – это нефть и газ. То есть понятно, что президент транслирует эту точку зрения. Но с другой стороны, у него были знаменитые фразы, что если цена на нефть опустится ниже 80 долларов за баррель, мировая экономика рухнет. Притом что когда нефть стоила 30 долларов за баррель, не то что мировая экономика не рухнула, даже российская не рухнула. Понятно, как к этим словам, как и к словам про червей, надо относиться: делить их на десять или на сто. Я не думаю, что будет какая-то принципиально жесткая атака на альтернативные источники энергии. Другое дело, что в России и с газификацией очень плохо. Проблема состоит в том, что нефтяные и газовые компании очень не хотят заниматься внутренним рынком, потому что на внешнем гораздо дороже и выгоднее.

Елена Рыковцева: И при этом достаточно странно звучит, когда человек сначала призывает отказаться от мракобесия, а потом говорит – ну их, эти ветряки.

Семен Новопрудский: Мне кажется, что страна, где лидер страны взывает к Херсонесу, к событиям тысячелетней давности, да еще странно трактуемым, где православная церковь пытается диктовать волю искусству, странно, чтобы она что-нибудь говорила про борьбу с мракобесием. Россия сейчас скорее духовный лидер мракобесия в мире вместе с некоторыми, к сожалению, радикальными исламскими странами, чем некоторый светоч прогресса.

Елена Рыковцева: Илья Косыгин из Владимирской области, здравствуйте. Ирина Гундарева из Челябинской области, здравствуйте. Почему мы выбрали Владимирскую область и Челябинскую – потому что в первой тройке, о которой мы сейчас вам расскажем, богатейших госслужащих и депутатов страны лидируют как раз Владимирская и Челябинская области. Мы сейчас послушаем, что это за люди и чем они богаты.

Елена Рыковцева: Илья, скажите, пожалуйста, какие чувства вы испытываете от того, что вы победили, ваша область на первом месте в этом рейтинге?

Илья Косыгин: Во-первых, я хотел бы начать с того, что с Павлом Антовым произошла некоторая ошибка. Дело в том, что эти 9,9 миллиарда – это выручка его ИП, а не его доходы. Он сам об этом говорил. Но, тем не менее, он действительно богатый человек, он совладелец мясокомбината "Владимирский стандарт". Он достаточно крупный бизнесмен для Владимирской области. Но на пятом месте в этом рейтинге "Форбс" Григорий Аникеев, это личность очень влиятельная во Владимирской области, и вообще он был депутатом Госдумы, сейчас тоже, как видите, не бедствует. При этом Владимирская область, как вы правильно в сюжете отметили, занимает 70-е место из 85 регионов по доходам населения. Конечно, это чудовищное расслоение, вопиющее неравенство. Многие жители области этим крайне недовольны и возмущены.

Елена Рыковцева: Но именно Антов на первом месте.

Илья Косыгин: Да, Антов на первом месте в этом рейтинге, но он сдавал справку, где отчитался выручкой своего ИП, а не собственными доходами.

Елена Рыковцева: У нас будет в эфире составитель рейтинга Forbes, мы обратим к нему этот вопрос, как они вывели на первое место Антова, засчитывается ли эта выручка. В декларации они вносят свои личные доходы.

Семен Новопрудский: Достоверность деклараций чиновников – это отдельная тема для разговора. Все очень смеялись, что Рамзану Кадырову негде жить, у него буквально автомобиль "Жигули", хотя люди знают, как он перемещается.

Елена Рыковцева: Илья, у вас есть ощущение классового расслоения, имущественного расслоения, состоятельные депутаты - и не слишком состоятельные избиратели?

Илья Косыгин: Конечно, это очевидно. Это расслоение вопиющее. У нас во Владимирской области районы, глубинка просто разрушены, люди там получают по 8–10 тысяч рублей, многие находятся в нищете, бедствуют. В то же время такие единицы, которые ведут роскошный образ жизни. Безусловно, это все вызывает крайний негатив и протестные настроения. Неслучайно наша область Владимирская один из лидеров сейчас по протестным настроениям в стране. Это можно судить по прошлым губернаторским выборам, когда жители Владимировской области благополучно изгнали нелюбимую губернаторшу Орлову. У нас достаточно протестный регион, и в том числе благодаря этому.

Елена Рыковцева: Не всегда протестные настроения совпадают с уровнем жизни в регионе. Скажем, Москва считается достаточно протестным регионом, чуть что – на митинг, но уровень жизни москвичей, конечно, повыше, чем у других областей, которые не ходят ни на какие митинги. Так что у владимирцев очень особая своя история. Ирина, у вас второе место. Вы считаете, хоть как-то оно соотносится с уровнем жизни в вашем регионе?

Ирина Гундарева: Константин Струков – самый богатый человек Челябинска, это почетный гражданин Челябинской области, он имеет два ордена, медали от власти. Сервильные СМИ называют его "достоянием области". Свое состояние он сколотил за счет нещадной эксплуатации природных ресурсов. Коркинский разрез оставил на память всему населению Челябинской области. В 2012 году приезжал Путин, постоял на краю разреза, посмотрел эти ужасающие бараки. Тогда Струков обещал ему вложить миллиарды в культивацию этого разреза. Естественно, обманул, ничего он не вложил. Сейчас этим разрезом занимается медная компания. То есть получается такая ситуация, что изнасилованная единожды природа тем же Струковым, послужит сейчас для извлечения прибыли другому олигарху, Алтушкину, то есть Русской медной компании. Когда прослеживаешь связь благосостояния олигархов и благосостояние населения, вот эту взаимосвязь замечаешь, что они богатеют за счет эксплуатации природных и человеческих ресурсов. Я заметила очень интересную статистику: с 2013 года по 2017 год сократилась покупка на душу населения в Челябинской области говядины, рыбы в полтора раза, масла сливочного – в два раза, молока – на 30%, сыры – на 50%. Остались на прежнем уровне только картофель, капуста, морковь, лук. О чем это говорит, что население так активно протестует и не ходит в супермаркеты за рыбой и за говядиной? Естественно, нет. У людей нет просто элементарно денег на это. Эти цифры свидетельствуют о катастрофическом снижении уровня доходов населения. Сейчас многие отказываются от лекарств, от чего-то еще, от отпусков.

Елена Рыковцева: Существует ли в вашем регионе богатый человек, про которого вы не скажете, что он сколотил состояние за счет народа, нечестным путем нажил? Он богатый, но при этом вы считаете, что он хороший человек, благотворитель, порядочный.

Ирина Гундарева: Мне трудно назвать такое имя. Может быть, где-то среди мелкого, среднего бизнеса есть такие люди, но среди крупных олигархов, особенно тех, кто эксплуатирует недра, советское еще наследие, те старые заводы, которые сыплют на головы челябинцев все эти выбросы, это точно люди богатые. Вот такая закономерность прослеживается, что идет за счет здоровья граждан, за счет извлечения прибыли на природных ресурсах. Экстремальное накопление капитала идет. Даже сейчас случилось наводнение, я не слышала, чтобы какой-то из наших олигархов пожертвовал что-то, перечислил, что-то отвез.

Елена Рыковцева: Они это делают, когда им партия и правительство скажут пожертвовать – он пожертвует. Ему команду не отдали, он жертвовать не будет. Анастасия из Самарской области, здравствуйте.

Слушательница: Я пенсионерка, у меня северная немножко пенсия повышенная. У знакомых такие пенсии, что просто оторопь берет. Когда я слушаю про этих миллиардеров, просто испытываю стыд, хотя я тут ни при чем. Какие-то выводы будут делаться из этих цифр?

Елена Рыковцева: Мы еще поговорим о выводах, потому что, я думаю, это ни для кого не сюрприз, все эти суммы не считаются криминальными, они считаются нажитыми честным непосильным путем. Семен, вы эти списки изучили, скажите, пожалуйста, кроме тех, о ком мы сейчас говорили, есть ли там знакомые вам лично фамилии?

Семен Новопрудский: На самом деле там крайне мало фамилий, которые знакомы широкому кругу людей. Среди тех, кого знают политические журналисты, есть интересные персонажи, есть люди вроде сенатора бывшего, а теперь депутата Госдумы Дмитрия Саблина, создателя движения "Анти-Майдан", который прославился замечательным заявлением на пресс-конференции, что некоторые русофобы называют Екатерину II немкой, он на 32-м месте. Не так широко известный большинству россиян, но довольно известный всем экономическим журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех", одной из самых многопрофильных и богатых госкорпораций в России, Сергей Чемезов, он на скромном 25-м месте. На 69-м месте в этой сотне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Я слабо себе представляю в какой-либо стране пресс-секретаря, который был бы в сотне самых богатых чиновников. Как правило, журналисты, пресс-секретари крайне редко в каких бы то ни было странах мира, не считая спецпропагандистов в тоталитарных странах, являются сильно богатыми. Есть рейтинг самых богатых ректоров, в нем фигурировал Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского Горного университета, доверенное лицо Путина. Анатолий Сердюков, бывший министр обороны, на 56-м месте. Юрий Трутнев традиционно возглавляет рейтинги самых богатых российских министров, из министров в этом рейтинге он тоже выше всех, на 23-м месте. Он один из ветеранов российского правительства, человек достаточно известный. Есть главы регионов в этом списке, в частности, Руслан Минниханов, глава Татарстана, но он на 92-м месте. Есть министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Елена Рыковцева: Это странно быть бедным министру торговли и промышленности.

Семен Новопрудский: Который стал недавно известен тем, в каких номерах он селится во время поездок. Есть очень любопытный персонаж, его очень любят финансовые журналисты, Владислав Резник, депутат Госдумы, человек, которым живо интересовались правоохранительные органы Испании в свое время, обвиняя его в каких-то связях с ОПГ. Естественно, по российской версии это совершенно не подтвердилось, он сохраняет неприкосновенность. Он на 41-м месте в этом списке. Есть на скромном 81-м месте Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева, министр сельского хозяйства и бывший глава Россельхозбанка.

Елена Рыковцева: То есть не бедствуют российские министры определенно.

Семен Новопрудский: Безусловно, нет крупных российских олигархов, потому что у них отдельный рейтинг, они гораздо богаче. Но главная проблема состоит в том, что этот рейтинг может оказаться сильно неправдивым. Может оказаться, что многих людей, которые там должны быть, нет, а многие, которые есть, там не должны быть. Нет сомнений в том, что в целом государство в России остается инструментом для наживы тех, кто пользуется, с одной стороны, природными ресурсами – это главный инструмент наживы в России, и пользуется тем, что конвертирует власть в собственность и богатство. Потому что у нас доступ к власти в России является одним из самых надежных способов разбогатеть.

Елена Рыковцева: Илья, мы сейчас посмотрим опрос москвичей, которым мы задавали вопрос, кого вы считаете самым богатым госслужащим Москвы, а вот если бы вас спросили, кого вы считаете самым богатым, вы назвали две фамилии, еще есть кто-то, кого вы считаете самыми богатыми владимирскими богачами, извините за тавтологию?

Илья Косыгин: Аникеев самый богатый у нас, он не чиновник, он депутат. Помимо этого есть у нас местные олигархи, например, довольно богатым является наш сити-менеджер Андрей Шохин, он контролирует строительный рынок. Так сходу я не назвал бы список фамилий, но у нас есть богатые люди.

Елена Рыковцева: Тогда мы смотрим московский опрос, кого считают москвичи богатыми чиновниками в Москве.