Ученые решили дилемму курицы и яйца о появлении жизни на Земле 8 11.07.2019, 14:13

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Пробел в теории о зарождении жизни из неживой материи наконец-то заполнен.

Химики из Университетского колледжа Лондона выяснили, что в первичном бульоне могли быть благоприятные условия для образования пептидов - основных “строительных кирпичей” живых организмов, пишет New Atlas.

Как на Земле из неживой материи зародилась жизнь? Основная теория гласит, что все началось около 4 миллиардов лет назад с первичного бульона - раствора питательных веществ, образованных из простейших соединений (аммиака, метана, водорода и воды) под воздействием энергии от вулканической активности или грозовых электрических разрядов.

Тем не менее, остается вопрос, откуда в этом бульоне появились первые пептиды. Дело в том, что для образования их из аминокислот необходимы ферменты протеины, которые, в свою очередь, должны образоваться из пептидов. Это, по словам ученых, классическая дилемма курицы и яйца.

Чтобы докопаться до разгадки, ученые обратили внимание на предшественников аминокислот - молекулы, называемые аминонитрилами. Обычно эти молекулы превращаются в аминокислоты только в сильно кислой или щелочной среде, а затем аминокислоты нуждаются в энергии для превращения в пептиды.

Но команда обнаружила, что аминонитрилы в воде могут превращаться непосредственно в пептиды, объединяясь с молекулами сероводорода и феррицианида. Оба вещества присутствуют в вулканическом материале. Таким образом, они вполне могли быть и на ранней Земле.

“Контролируемый синтез в ответ на внешние или внутренние раздражители является важным элементом метаболической регуляции, поэтому мы считаем, что синтез пептидов мог быть частью естественного цикла, имевшего место на самом раннем этапе эволюции жизни”, - говорит автор исследования Пьер Канавелли.