Укрепление мышц назвали лучшим способом похудения 11.07.2019, 14:51

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Эксперимент провели ученые из США.

Не нужно зацикливаться на уменьшении жира, гораздо эффективнее укреплять и тонизировать мышцы тела, - такой совет дали ученые из США худеющим людям. Развитие мышц они считают лучшим способом стать стройнее, пишет healthinfo.ua.

Специалисты Медицинского колледжа Джорджии заявили, что именно плохое состояние скелетных мышц связано с развитием ряда нарушений, ассоциированных с ростом лишнего веса и ожирения. Среди таковых - низкая чувствительность организма к инсулину, метаболические расстройства и диабет, сосудистые патологии.

Тренируя мышцы, поддерживая их в хорошей форме, можно улучшить метаболическое и сердечно-сосудистое здоровье, следствием чего станет и долгожданное похудение, убеждены медики из США. Эксперты поясняют, что развитые мышцы используют много кислорода и в целом потребляет много энергии, что заставляет их активно извлекать глюкозу из крови. Плохое состояние мышц, напротив, снижает чувствительность к инсулину, порождая нарушения в механизмах аппетита и потребления пищи, а также сбои в работе внутренних систем.

«От состояния мышц зависит метаболический гомеостаз, определяющий чувствительность человека к инсулину. Хорошая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину, а это важно для предотвращения диабета и ожирения», - приводится мнение исследователей в Medicalxpress.

Ученые добавили, что тренированные мышцы также осуществляют выработку важных белков миокинов, с активностью которых связаны здоровые функции всего организма.