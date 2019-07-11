Четыре лучших сериала для просмотра летом 4 11.07.2019, 15:48

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Они разных жанров.

Лето – сезон отпусков. А во время отдыха хочется забыть о будничной работе и с удовольствием посвятить время просмотру сохранившихся и давно забытых сериалов. 24tv.ua собрал подборку сериалов, которые понравятся каждому.

Некоторые из них грустные, некоторые интригующие. Одни заставляют пофантазировать, другие – задуматься над своей жизнью. Единственное, что точно их объединяет – они все невероятно крутые! Журналисты предлагают просмотреть четверку лучших сериалов различных жанров, которые лучше всего подойдут для просмотра летом.

Мотель Бейтс

Оригинальное название: Bates Motel

Жанр: триллер, драма

Шоу снято по мотивам культового триллера Альфреда Хичкока "Психо", который является своеобразной предысторией сериала. Кинокартина рассказывает о жизни Нормана Бейтса (Фредди Гаймор) и его матери Нормы (Вера Фармига), которые после трагической смерти отца главного героя переехали в небольшой городок Вайт-Пайн-Бэй, где они приобрели мотель и дом.

Семья была настроена начать "новую жизнь" и оставить все интриги в прошлом. И впоследствии Бейтсы понимают, что жители городка не лучшие люди, а мотель (как и они сами) скрывает в себе много тайн.

Сериал состоит из пяти сезонов, каждый из которых содержит 10 эпизодов.

Однажды в сказке

Оригинальное название: Once Upon a Time

Жанр: фэнтези

Фэнтезийный сериал рассказывает о двух мирах: реальном и сказочном. Главная героиня Эмма Свон (Дженнифер Морринсон) жила спокойной жизнью, пока не встретила своего 10-летнего сына Генри, которого она бросила. Генри пытается убедить свою биологическую маму, что существует параллельный мир, который был перенесен в наш из-за проклятия Злой Королевы (Сторибрук), где главные герои известных нам сказок не помнят, кто они на самом деле. Мальчик уверен, что только Эмма может разрушить это проклятие, поэтому убеждает ее посетить Сторибрук вместе с ним.

Героиня настроена скептически, и все же соглашается отвезти Генри домой (потому что именно в этом чудном городе живет ее давно потерянный сын). Но попав туда, где городские часы все время показывает 8:15, а люди выглядят странными и запутанными, Эмма решает остаться, и узнать, какие тайны скрывает в себе Сторибрук.

Сериал содержит в себе 7 сезонов, которые вместе составляют 155 эпизодов.

Сотня

Оригинальное название: The 100

Жанр: постапокалипсис

События в сериале разворачиваются после 97 лет с момента, как всю цивилизацию уничтожила атомная война. Выжившие после катастрофы живут на огромной орбитальной станции Земли "Ковчег". Около 2400 людей считают, что они – последнее живое поколение людей. И, к сожалению, ресурсы станции мизерные, а системы жизнеобеспечения находятся в критическом состоянии. Все преступления, независимо от их характера, караются смертью. Исключением являются лишь несовершеннолетие.

Представители власти космической станции решают отправить сотню несовершеннолетних преступников на Землю, чтобы те убедились, что она пригодна для жизни. Хорошая новость: на планете возможна жизнь. Плохая – оказывается, они там не одни. Подростки пытаются обустроить свою жизнь в "новом" мире, и земляне считают космических людей врагами, и начинают с ними войну.

Сейчас идет трансляция 6 сезона сериала, общее количество эпизодов – 79.

Манифест

Оригинальное название: Manifest

Жанр: драма, фантастика

Трудно поверить, что самолет, который пробыл в небе несколько часов и попал в сильную турбулентность, приземлился на землю через 5 лет. Пассажиры уже давно считались пропавшими без вести, но их состояние и возраст указывали на то, что прошло всего несколько часов с момента, когда людей видели в последний раз.

Жизненный хаос, депрессия и кардинальные изменения – все это должны пережить пассажиры, чтобы вернуться к своей обыденности. Но самое интересное то, что больше двадцати человек, которые были на том самолете, после приземления понимают, что теперь они не такие, как все.