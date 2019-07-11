закрыть
11 июля 2019, четверг, 18:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Андрей Скабелка признан лучшим тренером Беларуси по итогам сезона

  • 11.07.2019, 17:01
Андрей СКАБЕЛКА
Фото: Юрий КУЗЬМИН / photo.khl.ru

В голосовании по определению лучшего тренера участвовали 96 спортивных журналистов.

По завершении сезона-2018/19 "Прессбол" провел традиционный опрос по определению лучшего хоккеиста и лучшего тренера Беларуси. В голосовании по определению лучшего тренера участвовали 96 спортивных журналистов. Респонденты упомянули фамилии 19 специалистов. Среди них белорусы, заслуженные тренеры нашей страны, а также тренеры, причастные к работе с белорусскими командами.

Победителем признан главный тренер "Барыса" и национальной сборной Казахстана Андрей Скабелка, повторивший с клубом рекорд в КХЛ (выход в четвертьфинал Кубка Гагарина) и завоевавший у руля сборной Казахстана золото домашнего чемпионата мира в дивизионе 1А. В активе 48-летнего минчанина 191 балл (50 первых мест, 18 вторых и 5 третьих). Это второй титул для Скабелки. Ранее он признавался лучшим в 2016 году. По количеству побед он встал вровень с Андреем Гусовым (2007, 2008), Дмитрием Кравченко (2011, 2013) и Сергеем Пушковым (2017, 2018). Впереди с тремя победами Михаил Захаров (2004, 2005, 2010) и Глен Хэнлон (2006, 2009, 2014).

Второе место по итогам референдума занял рулевой минского "Динамо" и сборной Беларуси Андрей Сидоренко, набравший 98 очков (13, 24, 11). Его предшественник у штурвала "зубров" Горди Дуайер, уволенный посреди сезона за неудовлетворительные результаты, предсказуемо не набрал ни одного балла. Сидоренко же, разрываясь на два фронта и столкнувшись с ворохом кадровых проблем, преуспел на втором: вернул сборную в элитный дивизион чемпионата мира.

Третья позиция досталась главному тренеру юниорской (U-18) сборной и ее базового клуба Евгению Есаулову, заработавшему 89 баллов (15, 15, 14). Под началом 41-летнего наставника наши "масочники" заняли 5-е место на первенстве среди сверстников — повторение наивысшего достижения в эпоху суверенитета.


популярное за неделю

Мнение

Известны исходы парадов
Известны исходы парадов Виталий Портников
«Праздник» требовал жертв
«Праздник» требовал жертв Валерий Карбалевич
Братский враг
Братский враг Дмитрий Растаев
От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип