Суд ЕС отменил санкции в отношении Януковича и экс-чиновников из его команды 6 11.07.2019, 17:15

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Виктор Янукович

Фото: Коммерсант

Решение суда касается санкций ЕС, продленных в период с 2016-го по 2018-ый год.

Суд Европейского Союза принял решение отменить санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, а также в отношении чиновников из команды беглого президента Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение было принято по искам вышеуказанных лиц и обнародовано на сайте суда сегодня.

Оно касается санкций ЕС, продленных в период с 2016 по 2018 годы.

В документе говорится, что эти лица в 2014 году были впервые включены в список лиц, подлежащих замораживанию средств, на том основании, что они подвергались уголовному преследованию в Украине для расследования преступлений, связанных с растратой украинских государственных средств и их незаконным переводом за пределы Украины.

Экс-чиновники обратились в Суд ЕС, мотивируя свои жалобы тем, что Совет ЕС не выполнил критерии внесения их в санкционные списки.

"Никакая информация, содержащаяся в письмах украинских властей, на которых Совет основывал свое решение о применении ограничительных мер, не позволяет считать, что Совет располагал достаточной информацией для того, чтобы проверить, были ли соблюдены эти права", – говорится в документе.

Также суд усомнился в том, что решение украинских властей об открытии уголовных дел, на основании чего было принято решение применить ограничительные меры, были приняты в соответствии с правами защиты и правом на эффективную судебную защиту.

Санкции против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продолжал. Последний раз Европейский союз продлил их до 6 марта 2020 года.

13 апреля 2019 года немецкое издание Die Welt со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (EEAS) сообщало, что Евросоюз исключил из санкционного списка приближенных экс-президента Украины Януковича девять человек из-за недостатка доказательств их вины в причинении ущерба территориальной целостности Украины. Представитель Украины в Европейском союзе Николай Точицкий опроверг эту информацию.

Сегодня спикер генпрокурора Украины Лариса Саргана заявила, что суд Евросоюза может отменить санкции в отношении Януковича и его топ-чиновников, однако подчеркнула, что этот факт не повлияет на ход расследования, в котором они фигурируют.