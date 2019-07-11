Названы интересные города Европы для хорошего отдыха летом 11.07.2019, 17:40

Несколько необычных направлений.

Многие из нас уже подбирают лучшие туры для летнего отдыха в 2019 году. Если вы запланировали отпуск в июне, но еще не определились, куда поехать, то «Сегодня» советует несколько необычных направлений в Европе:

Зальцбург, Австрия

Зальцбург – это душа Австрии. Именно здесь, в "доме Хагенауера" на улице Гетрайдегассе, 9, родился и вырос один из самых известных композиторов в мире – Вольфганг Амадей Моцарт.

В городе стоит посетить дворец Мирабель, резиденцию архиепископов, кафедральный собор, крепость Хоэнзальцбург, Зальцбургскую галерею и Музей современного искусства.

Начните обзорную экскурсию с самой туристической улицы Зальцбурга – Гетрайдегассе. Она представляет собой небольшой переулок в самом сердце Старого города. Фишка Гетрайдегассе – оригинальные вывески магазинов, кафе, отелей. Не забудьте попробовать знаменитые конфеты Mozartkugel.

Варна, Болгария

Варна – это портовый городок в Болгарии, расположившийся вдоль побережья Черного моря. Местные советуют посетить в городе монастырь Аладжа, собор Успения Пресвятой Богородицы, бульвар Князя Бориса I, Археологический музей, Национальный морской музей, Каменный лес и Приморский парк. Кроме этого, в городе часто проходят разнообразные выставки и фестивали. Отдельное внимание стоит уделить кухне – традиционным болгарским блюдам и кушаньям из морепродуктов.

Если вы желаете поправить здоровье, заглянуть в местные санатории – грязи Варненского озера и вода из минеральных источников сделают свое дело.

Рига, Латвия

Столица Латвии нравится туристам по многим причинам, но главное – это самобытная архитектура, домашняя атмосфера и доступные цены. Город славится узкими мощеными улочками, черепичными крышами, а также старинными костелами и церквями.

Каждому туристу обязательно посетить: Ратушную площадь, Рижский Замок, квартал Калнциема, смотровую площадку церкви Святого Петра, памятник Бременским музыкантам, кафедральные соборы Святого Иакова и Рождества Христова. Если вы очень любите природу – в Риге есть очень красивый ботанический сад: весной там цветут магнолии, а летом – розы, рододендроны и пионы.