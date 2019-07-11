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Известный шахматист назвал главное отличие между украинцами и россиянами

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  • 11.07.2019, 18:59
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Смена режима приведет к изменениям в умах россиян.

Украинский гроссмейстер Павел Эльянов высказал свое мнение о главном отличии украинцев и россиян. Об этом Эльянов сказал в интервью сайту Tribuna.com. "Главное отличие между русским и украинцем в том, что, как правило, русский - априори более аполитичный человек. Он знает, что где-то есть царь, что если в холодильнике есть еда, то можно жить, несмотря на неудобства. С точки зрения пирамиды Маслоу, потребности совсем невеликие", - сказал Эльянов. Шахматист отметил, что в то же время "наш народ всегда пытается свергнуть правителя".

Эльянов также выразил мнение, что из-за телевидения у россиян "деформировалось сознание": "Русские - душевные и отзывчивые люди. Если поменяется современный режим, то и истерия по телевизору уйдет. Когда это прекратится - в умах людей тоже все быстро изменится. Мы как-то отдыхали в Турции с семьей, и я включил по телевизору российские новости - из любопытства. Понимаю - если смотрел бы подобное каждый день, то мое сознание также бы деформировалось". Эльянов высказался и о том, как переубедить пророссийски настроенных украинцев: "Самое главное - улучшать экономическое положение страны. Когда люди будут нормально жить, никакой враг не нападет, мало кто захочет кричать с плакатами: "Путин, введи войска". Это будет настолько непопулярная точка зрения, что о ней быстро забудут".


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