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Белорусские регионы работают за $55-60

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  • 11.07.2019, 19:19
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Это признает даже Белстат.

В мае 2019 в список непрестижных профессий с самыми низкими зарплатами угодили парикмахеры, библиотекари и врачи, пишет myfin.by.

По данным Белстата самые низкие показатели заработной платы в мае 2019 года наблюдались у работников парикмахерских и салонов красоты. Так, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата этих работников в мае 2019 года составила всего 582,2 белорусских рубля.

На втором месте грустного рейтинга по уровню зарплат находятся работники библиотек, архивов и прочей деятельности в области культуры: в среднем за месяц они получили 590,4 белорусских рубля.

На третьем месте остаются сотрудники сферы здравоохранения и социальных услуг. По итогам мая 2019 года, работники, осуществляющие уход за больными в специализированных учреждениях, а также предоставляющие социальные услуги, получили 603,3 белорусских рубля. Следует упомянуть и тех, кто трудится в сфере творчества и развлечений.

Из всех областей Беларуси самой низкооплачиваемой оказалась Могилевская.

Далее следуют Витебская, Брестская и Гродненская области.

В регионах зарплаты ниже общебелорусских в 6-10 раз

Самым «бедным» регионом Беларуси стал Мстиславский район. В нем проживают около 20,7 тысяч человек, а уровень занятости населения по официальным данным один из самых высоких. Тем не менее, заработные платы в регионе низкие: к примеру, музыкальному руководителю в детском саду платят всего 165 белорусских рублей.

На втором месте по низким заработным платам располагается Глусский район. Так, врачу амбулаторно-поликлинической помощи в регионе предлагается зарплата в 110,7 белорусских рублей, а водители, грузчики, руководители клубов получают в среднем 330 белорусских рублей.


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