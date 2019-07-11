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Зеленский впервые поговорил с Путиным

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  • 11.07.2019, 19:23
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Обсуждались вопросы войны на Донбассе и обмена военнопленными.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом рассказал спикер Путина Дмитрий Песков российскому изданию ТАСС.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сказал Песков.

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - добавил он.

"Украинская правда" обратилась в офис президента Украины, чтобы получить комментарий. Пока информации о разговоре двух президентов на официальных сайтах и соцсетях украинского президента нет.

В пресс-службе офиса президента информацию не подтвердили и не опровергли.


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