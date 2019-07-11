Зеленский впервые поговорил с Путиным

Зеленский впервые поговорил с Путиным14
- 11.07.2019, 19:23
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Обсуждались вопросы войны на Донбассе и обмена военнопленными.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом рассказал спикер Путина Дмитрий Песков российскому изданию ТАСС.
"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сказал Песков.
"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - добавил он.
"Украинская правда" обратилась в офис президента Украины, чтобы получить комментарий. Пока информации о разговоре двух президентов на официальных сайтах и соцсетях украинского президента нет.
В пресс-службе офиса президента информацию не подтвердили и не опровергли.