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В Индии 12-летняя девочка-программист руководит собственной компанией

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  • 11.07.2019, 20:02
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Писать программы вундеркинд Зунайра начала с восьми лет.

Зунайра Хан из индийского города Хайдарабад, разрабатывающая программное обеспечения для взрослых заказчиков, заявила о себе как начинающий предприниматель, пишет «Вокруг света».

Писать программы вундеркинд Зунайра начала с 8 лет. За прошедшие четыре года она основала собственную компанию. А также обучила немало студентов делу, которым в совершенстве овладела. Девочка создала множество бизнес-приложений (компьютерных и мобильных), помогающих предпринимателям справляться с проявлениями кризиса.

Будучи ученицей 7 класса, Зунайра Хан сотрудничает с неправительственной организацией, в частности управляет ее сайтом, который сама же и создала.

Недавно талантливая программистка была удостоена звания «Цифровой посол» Делийской государственной школы.

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Истоки такой недюжинной одаренности девочки-вундеркинда следует искать в генах. Мама Зунайры – Нишат Хан – тренер по информационным технологиям. Девочка с раннего детства посещала мамины занятия со студентами и была очарована процессом преподавания. Она попросила маму обучить и ее всему, что та знает. Начало этой науке было положено, когда девочке исполнилось семь. А уже в восемь она начала создавать собственные программы.

В свою очередь Нишат Хан свидетельствует, что такое рвение дочери к компьютерным технологиям пять лет назад стало для нее неожиданностью. Однако мать пошла навстречу дочери, посвятив в основы деятельности программиста. И теперь гордится тем, как дочь стремительно продвигается в своей карьере.


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