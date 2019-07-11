Редактор Аtlantic Council назвала пять претендетов на пост премьер-министра Украины 11.07.2019, 20:14

Следующее правительство Украины столкнется с колоссальными вызовами.

Редактор американского Atlantic Council Мелинда Херинг раскрыла имена пяти кандидатов на пост премьер-министра Украины, пишет «Новое время».

В Facebook она написала, что Кабинет министров могут возглавить:

заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован,

директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко,

председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев,

секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк.

бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

Херинг не раскрыла источник данной информации. Однако собеседники НВ на условиях анонимности подтвердили, что все перечисленные выше являются кандидатами на пост премьера.

Кроме того, Рашкован и Витренко лайкнули соответствующий пост Херинг, а Абромавичус расшарил данную информацию в своем Twitter.

Также в издании Аtlantic Council появилась статья «Пять кандидатов. Кто станет премьером Украины».

Менее чем через две недели в Украине пройдут важнейшие выборы года. 21 июля украинцы будут выбирать новый парламент, который сформирует новое правительство. От этих гонок зависит многое. Они определят, продолжит ли Украина двигаться своим прозападным и реформистским путем, или останется вязнуть в постсоветском болоте, сдерживавшем страну с 1991 года.

Сейчас Украина самая бедная страна Европы — даже беднее Молдовы. Пятая часть ее рабочей силы в поисках более высоких зарплат уже за границей, а рождаемость идет на спад. Россия оккупировала часть восточной Украины и Крым, и нет очевидного дипломатического решения, которое бы заставило россиян оттуда уйти. В то же время страна нуждается в новой программе от МВФ, нацеленной на структурные реформы, поскольку огромные долги эпохи Виктора Януковича приходится оплачивать. Последние пять лет принесли несколько реформ, но экономические показатели дряблые, и украинцы справедливо негодуют. Они ожидают, что их президент-новичок Владимир Зеленский улучшит нынешнее положение — иначе все больше людей проголосует ногами и отправится за границу.

Хорошая новость в том, что сейчас Украина имеет еще один шанс все исправить. Новая президентская политическая партия «Слуга народа», вероятно, победит на парламентских выборах. Она может получить абсолютное большинство в парламенте, или, что более вероятно, вступит в коалиционное соглашение с другой политической партией. Как бы там ни сложилось, пока партия имеет два пути.

Первый: Зеленский предпочтет профессиональное правительство, сформированное из технократов, которые будут воплощать длинный список очевидных, мучительных и необходимых либеральных экономических реформ. Сюда входит реформа рынка земли и приватизация государственных предприятий, так же как и борьба с контрабандой и коррупцией в правительстве. Вместе все эти изменения сохранят для государства примерно 10−12 миллиардов долларов, а их внедрение откроет путь для еще 3−4 миллиардов долларов от МВФ. Второй: Зеленский может поставить на политическое правительство и обречь страну еще на 5 лет разбитых мечтаний и потерянных возможностей.

Среди перечисленных нет плохих вариантов

Киев утопает в слухах, в различных кругах обсуждают кандидатуры пяти технократов, среди которых могли бы выбрать следующего премьер-министра. Это Айварас Абромавичюс, Владислав Рашкован, Юрий Витренко, Андрей Коболев и Александр Данилюк.

Большинство обозревателей утешились бы любым из этих пяти. И хотя все они и имеют опыт, знания и компетентность, они между собой все же не равны.

Следующее правительство столкнется с колоссальными вызовами, и главное — со старта должно запустить экономику и реформировать суды, чтобы убедить инвесторов относиться к Украине серьезно. Премьер-министр руководит правительством и устанавливает экономическую политику.

Я интервьюировала все пять кандидатур — часами с каждым, и думаю, что наиболее подготовленными для руководства Украины являются двое — рожденный в Литве инвестиционный банкир Абромавичюс и выходец из Одессы Владислав Рашкован.

Абромавичюс был министром экономического развития Украины с декабря 2014 по февраль 2016 года, пока не заявил, что на него давят с целью нанять на должность коррумпированного депутата, после чего уволился. Недавно он вошел в Наблюдательный совет Укроборонпрома, глубоко коррумпированной государственной оборонной компании, и провел несколько недель в поездках вдоль и поперек по стране, посещая государственные предприятия и размышляя над тем, как их рационализировать.

На Западе Абромавичюса считают честным, эффективным, принципиальным, харизматичным и абсолютно преданным делу успешности Украины. Избрание Абромавичюса дало бы сигнал инвесторам, западным правительствам и украинцам, что Зеленский серьезно настроен менять Украину.

Другим кандидатом, который бы послал такой же сигнал, является заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, не приковывающий к себе много внимания, и которому доверяют многие реформаторы в Украине. С 2014 по 2016 годы он работал заместителем председателя Нацбанка Украины, отвечая за реформы, ставшие настоящим прорывом для Украины.

Рашкован — институционалист, что свидетельствует о том, что он может решать технические экономические вопросы, и собаку съел на трансформировании и строительстве новых институтов. Наиболее важно, что он точно знает, что необходимо Украине для того, чтобы высвободить больше международных средств и как успокоить инвесторов. Несмотря на то, что он знает правильный ответ фактически на каждый вопрос, Рашкован удивительно приятный человек. Он смешливый, никогда не стремится быть в центре внимания, а также прислушивается к мнению других. Выходец из Одессы, Рашкован знает, как договариваться, ориентированный на результат, сообразительный, и, судя по всему, порядочный и добрый человек. Я никогда не слышала о нем чего-то негативного ни от кого в Украине, что само по себе редкость.

Три других технократа — Данилюк, Витренко и Коболев — имеют другие сильные стороны.

И Витренко, и Коболев, которые вместе успешно руководят Нафтогазом, имеют мощный опыт в энергетических вопросах, вели переговоры и одержали победу над Россией в суде. Они не уклоняются от невозможных задач. Впрочем, оба получили огромные денежные бонусы, разозлившие большинство украинцев, и оказались глухи к страданиям миллионов. Многие на Западе симпатизируют и восхищаются Коболевым за его успехи в Нафтогазе, но надо иметь куда лучшее воображение, чем у меня, чтобы увидеть в нем успешного премьера. Он колючий, имеет репутацию плохого командного игрока, и ему не хватает какой-то человечности и связи с обычными людьми.

Витренко, с другой стороны, коммуникабельный, харизматичный и может говорить буквально обо всем, включая катание на лыжах и запутанную экономическую теорию, часами. Он сразу же оценивает человека и устанавливает с ним контакт.

Самым большим недостатком этих двоих является ограниченность их опыта. Зеленский нуждается в премьер-министре, который является политическим дилетантом в лучшем смысле этого слова, а не энергичным «ботаником». Плюс, ситуация с бонусами вероятно сделает обоих кандидатов из Нафтогаза неприемлемыми для обычных украинцев, к которым и апеллирует Зеленский.

Пятое имя — Александр Данилюк, который обратил на себя внимание в прошлом году, когда в статусе министра финансов вступил в борьбу с тогдашним президентом Петром Порошенко, и был уволен за откровенность. Данилюк руководил реформой НДС, установил трехлетний бюджетный цикл, и понимает плюсы-минусы десятков находчивых политических идей. В новом правлении Зеленского он работает секретарем Совета по нацбезопасности и обороне. Прежде всего, Данилюк производит впечатление настоящего борца, жизнерадостного оптимиста, решительно настроенного на реформы и очищение Украины, и если присмотреться поближе, то похоже на то, что ему не хватает навыков межличностного общения, которыми должен обладать премьер-министр. Он, безусловно, талантливый и жесткий, но вместе с тем склонен к конфликтам и находится в центре внимания. Из всех пяти кандидатов только Данилюк публично сказал, что хочет эту должность.

И если не присматриваться, то среди перечисленных нет плохих вариантов. Эти пять технократов убедили бы Запад в том, что Зеленский искренен в своем желании навести наконец порядок в Украине.

Худший шаг, на который может пойти Зеленский, так это отдать предпочтение политическому правительству, во главе которого, вероятно, стал бы министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко или бывший глава СБУ Игорь Смешко. И Тимошенко, и Смешко сказали, что они бы хотели получить эту должность. Любой из этих троих обречет страну на пять лет популистской политики, что только усилит бедность обычных людей. Избрание политического правительства пошлет абсолютно ошибочный месседж, и тогда можно надеяться на то, что серьезная усталость от Украины стремительно овладеет донорами снова.

Так что следите за новостями.