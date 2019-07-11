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У Зеленского рассказали, о чем он разговаривал с Путиным

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  • 11.07.2019, 22:18
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Cегодня состоялся первый разговор президента Украины и главы Кремля.

11 июля в ходе телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным основной темой было освобождение украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива. Об этом сообщает Офис президента Украины, пишет "Гордон".

"Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате", – отметили в пресс-службе главы Украинского государства.

По версии Кремля, разговор происходил по инициативе украинской стороны и касался "урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", а также контактов в нормандском формате.


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