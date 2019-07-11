Минское «Динамо» на последних минутах вырвало ничью с «Лиепаи»
- 11.07.2019, 22:24
У столичной команды была возможность выиграть матч Лиги Европы на добавленных минутах.
Минское "Динамо" смогло свести к ничьей первую игру в рамках стартового раунда квалификационного этапа Лиги Европы сезона-2019/20 против "Лиепаи" — 1:1, сообщает "Прессбол".
ЛИЕПАЯ — ДИНАМО Мн — 1:1
ЛИЕПАЯ. Стадион "Даугава". Начало в 20.00.
ЛИЕПАЯ: Ралькевич (В), Жулев, Тоберс, Струмия, Додо, Я.Икауниекс, Юрковскис, Д.Иванов, Кейта, Фрайдей, Фортеш (Спэтару, 83).
Запасные: Зведрис, Вильюмсон, Торрес, Сметанов, Яунарайс-Январис, Аскеров.
ДИНАМО: Плотников, Чиж, Яхая, Фатаи, Капленко, Залеский, Зубович (Вергейчик, 80), Треботич, Лях (Тигиев, 46), Демченко (Билоног, 71), Гаврилович (к).
Запасные: Игнатович, Ксенофонтов, Ложкин, Иванов.
ГОЛЫ: 1:0 — Я.Икауниекс (11-п). 1:1 — Капленко (88).
Предупреждения: Додо (15), Чиж (18), Яхая (48), Тоберс (59).
На 97+ минуте Фатаи не реализовал пенальти — вратарь парировал.