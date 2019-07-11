Зарплата и демография путинской России Александр Немец

11.07.2019, 22:45

Именно в этих сферах Кремль больше всего врет.

Аркадий Янковский опубликовал 10 июля хорошую статью "Червяки".

Но все эти статьи и ролики дают в основном качественную картину. Гораздо важнее дать количественную картину, то есть привести несколько точных ключевых цифр.

Я немного погуглил, чтобы получить более или менее точные цифры по средней зарплате в РФ.

Вот, например, серьезный бизнес-сайт visasam.ru утверждает, что средняя зарплата в 2015 году составила 33,981 рубль (около 700 долларов по среднегодовому курсу) в месяц, а в 2016 году она чуть снизилась до 33,265 рублей (около 600 долларов по среднегодовому курсу) в месяц. А в 2018 году и первой половине 2019 года эта средняя зарплата достигла 36.000 рублей, с некоторым ростом в 2019 году.

Базируясь на среднем курсе доллара к рублю, можно подсчитать, что в этот период средняя российская зарплата колебалась в пределах 550-570 долларов в месяц. (Это немого ниже моей оценки сделанной в предыдущей статье – около 600 долларов в месяц.)

При этом сайт visasam.ru дает для 2015-2016 годов и тем более для 2018-19 годов гораздо более низкие цифры зарплаты, чем Росстат!

Экстраполируя данные Росстата можно предсказать, что средняя зарплата за июнь 2019 года составит 49,200 руб (782 доллара).

Легко видеть, что в 2015 году данные Росстата и visasam.ru отличаются незначительно, но "превосходство" Росстата становится огромным в первой половине 2019 года!

И наконец, приведу данные из ролика Алексея Навального, запущенного 9 августа 2018 года "Какая в России средняя зарплата?".

Согласно этому ролику, средняя зарплата в России (на середину 2018 года) достигла 45 тысяч (716 долларов) рублей в месяц. Не смейтесь и не возмущайтесь. Это официальные цифры Росстата. Путин и его правительство именно эту цифру используют, оценивая уровень жизни в России.

Далее Навальный указывает, что, согласно Росстату, в начале 2018 года средняя зарплата в РФ составила 39,000 (620 долларов) рублей в месяц. Потом она выросла в марте до 42,000 (668 долларов) рублей, а в июне 2018 года достигала 45,840 (729 долларов) рублей в месяц.

Навальный подчеркивает в этом ролике, что "путинский режим врет много, но нигде он не врет так много как в области доходов и зарплаты россиян.

Оказывается, социологическая служба фонда Навального провела большой опрос: "Какова ваша реальная зарплата?". Поле опроса многих тысяч людей, Навальный и его эксперты сделали вывод, что реальная зарплата большей части работающих в России составляет от 15,000 руб. до 19,000 руб. (около 300 долларов) в месяц. Часть занятых получает даже меньше.

На основании данных фонда Навального (так я понял), средняя зарплата в России в июне 2018 года ненамного превысила 20,000 (318 долларов) рублей в месяц.

Я же, базируясь на всем объеме собранной информации, склонен теперь сделать вывод, что в июне 2018 года этот показатель составил несколько ниже 30,000 рублей, а в июне 2019 года чуточку превысил 30,000 рублей, то есть составил примерно 500 долларов в месяц.

В самой нижней части странички статистического сайта tradingeconomics.com приводится таблица средних зарплат по главным странам мира в первой половине 2019 года.

Легко видеть, что средняя зарплата в России (по оценке сайта visasam.ru и моей, а не по Росстату) намного выше чем в Индии (5-6 долларов в день), примерно на уровне Мексики, Бразилии и Аргентины, в два с хвостиком ниже чем в Китае (за вычетом сельской местности), примерно в 4 раза ниже чем в Испании, и в 6-7 раз ниже чем во Франции, Швеции и Америке.

Беда России не только в низком уровне средней зарплаты, но и в ее крайне неравномерном распределении. Да, основная часть занятых (прав Алексей Навальный!) в 2016-2019 годах получала зарплату 300 долларов в месяц или ниже. Отсюда и чудовищная демографическая статистика, которая уже напоминает статистику 1990-х.

Сейчас на оппозиционных сайтах обсуждается недавнее заявление вице-премьера Годиковой: "В январе-апреле 2019 года естественное (противоестественное) сокращение населения РФ составило 149 тысяч человек, что намного превысило сокращение в январе-апреле 2018 года".

На самом деле сокращение было гораздо большим, поскольку Росстат очень многие случаи смертей не учитывает. Россия нищает и вымирает. Но это тема для особой статьи.

Александр Немец, kasparov.ru.