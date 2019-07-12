Видеофакт: Фанаты минского «Динамо» выбежали на поле в Латвии и подрались со стюардами 7 12.07.2019, 7:47

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Так болельщики отпраздновали гол Никиты Капленко.

Болельщики минского «Динамо» слишком бурно отпраздновали гол Никиты Капленко на последних минутах матча первого квалификационного раунда против «Лиепаи» (1:1), сообщает tut.by.

Несколько фанатов столичного клуба выбежали на поле и устроили стычку со стюардами матча.

Как сообщает блог «Зона ультрас», по ходу встречи болельщики «Динамо» также устроили фаер-шоу.