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В Судане предотвратили госпереворот

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  • 12.07.2019, 8:21
Фото: Getty Images/AFP

Под стражу взяты 11 действующих и пять бывших военнослужащих.

В Судане, по данным правящего Переходного военного совета (ПВС), предотвращена попытка вооруженного госпереворота. Об этом в четверг, 11 июля, в телеобращении заявил глава комитета по безопасности и обороне ПВС, генерал-лейтенант Джамаль ад-Дин Омар Ибрагим, сообщает dw.com.

По его словам, под стражу взяты 11 действующих и пять бывших военнослужащих, включая руководителей восстания. Их имена не разглашаются. По версии Ибрагима, в их задачи входило подорвать баланс сил между военным руководством и оппозицией, договорившимися о формировании совместного правительственного органа на трехлетний переходный период.

Ранее Военный совет и альянс "За свободу и перемены" - коалиция в составе оппозиции и протестных групп - достигли соглашения об учреждении верховного совета, места в котором будут занимать по ротации военные и гражданские лица. Кроме того, будет сформировано техническое правительство, оно инициирует независимое расследование инцидентов с применением насилия в ходе подавления протестов в начале июня.

Массовые протесты

В середине июня в результате протестов в Судане погибли свыше 130 демонстрантов. В апреле военные свергли авторитарного президента страны Омара аль-Башира, правившего Суданом последние 30 лет. Сначала его подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников.

После смены власти в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием немедленно сформировать гражданское переходное правительство. В середине мая протестующие договорились с военным советом о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство. Однако впоследствии сторонам не удалось достичь единства в вопросе о том, кто возглавит этот орган. В начале июня военный совет приступил к разгону палаточного лагеря оппозиции в столице страны Хартуме. Оппозиция начала крупномасштабную акцию гражданского неповиновения.


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